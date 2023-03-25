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Dyt. Selahattin Dönmez: İftar sonrası metabolizmayı uçuruyor! Ramazanda kilo kontrolü sağlayan 10 altın kural...
Dyt. Selahattin Dönmez: İftar sonrası metabolizmayı uçuruyor! Ramazanda kilo kontrolü sağlayan 10 altın kural...
Dengeli beslenmek her zaman çok önemli ama özellikle ramazan ayında enerjik ve sağlıklı olabilmek için çok daha büyük önem taşıyor. Sizlere vereceğim 10 altın kuralı ramazan süresince uyguladığınızda, orucun da sağlığınıza katkısından en doğru şekilde yararlanabileceksiniz...
Giriş Tarihi: 25.03.2023 09:18
Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 09:22