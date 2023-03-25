Roza Galeri Roza Diyet Dyt. Selahattin Dönmez: İftar sonrası metabolizmayı uçuruyor! Ramazanda kilo kontrolü sağlayan 10 altın kural...

Dyt. Selahattin Dönmez: İftar sonrası metabolizmayı uçuruyor! Ramazanda kilo kontrolü sağlayan 10 altın kural...

Dengeli beslenmek her zaman çok önemli ama özellikle ramazan ayında enerjik ve sağlıklı olabilmek için çok daha büyük önem taşıyor. Sizlere vereceğim 10 altın kuralı ramazan süresince uyguladığınızda, orucun da sağlığınıza katkısından en doğru şekilde yararlanabileceksiniz...

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 25.03.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2023 09:22
Dyt. Selahattin Dönmez: İftar sonrası metabolizmayı uçuruyor! Ramazanda kilo kontrolü sağlayan 10 altın kural...

11 ayın sultanı ramazan geldi. Uzun saatler aç kaldığımız, beslenme düzenimizin oldukça değiştiği bu dönemde dengeli beslenmek çok daha büyük önem taşıyor. Normal günlerde, herhangi bir öğünde eksik aldığımız bir besin ögesini gün içinde ara öğünlerde veya diğer ana öğünlerde tamamlama fırsatımız oluyor. Ama ramazan ayında öğün sayımız sınırlanıyor. Dengeli beslenme her zaman çok önemli ama özellikle ramazan ayında daha enerjik ve sağlıklı olabilmek için düzenli ve dengeli beslenme çok büyük önem taşıyor. Sizlere vereceğim 10 altın kural ile ramazan süresince uyguladığınızda orucun da sağlığınıza katkısından maksimum yararlanabileceksiniz.

Dyt. Selahattin Dönmez: İftar sonrası metabolizmayı uçuruyor! Ramazanda kilo kontrolü sağlayan 10 altın kural...

1-SAHUR, İFTAR VE ARA ÖĞÜN İDEAL YEME DÜZENİ: Ramazanda ideal yeme düzeni iki ana öğün iftar ve sahur olmalı, bir ara öğünün iftar ve sahur arasında yapılması şeklinde planlanmalıdır. Sahuru atlayanların metabolizma hızında düşme yaşamasına, iftarda ağır öğünlerle yüklenilmesinin vücutta yağlanmayı hızlandırma riskine neden olduğunu unutmamak gerekiyor. Sahurda da yağlı, şekerli, enerji yoğunluğu yüksek börek, kek gibi besinlerden uzak durmakta fayda var. Çünkü metabolizmanın yavaşladığı gece periyodunda kilo almayı hızlandıran yiyecekler oruç sonunda fazla kilo almanıza neden olabilir.

Dyt. Selahattin Dönmez: İftar sonrası metabolizmayı uçuruyor! Ramazanda kilo kontrolü sağlayan 10 altın kural...

Tok tutabilecek tam buğday ekmeğine tost ve yanına ayran, menemenle yanına tam tahıllı ekmek, peynir, yumurta, zeytin, bal gibi kahvaltılık seçimler oruca zinde başlamanız için yeterli olacağını ve uzun süre tok kalmayı sağlayacağını belirtmeliyim. İftardan bir buçuk, iki saat sonra bir ara öğün yapılması ve bu ara öğünün taze meyveden oluşması dengeli bir oruç beslenmesi adına elzemdir.

Dyt. Selahattin Dönmez: İftar sonrası metabolizmayı uçuruyor! Ramazanda kilo kontrolü sağlayan 10 altın kural...



2- İFTARDA ÇORBADAN VAZGEÇMEYİN: Uzun süre aç kalan mideyi sıcak veya ılık içimi ile rahatlatan tek besin çorbadır diyebilirim. Açlık midede büzüşmeye, mide salgılarının azalmasına ve midenin boşalıp mide kaslarının gevşemesiyle sonuçlanır.

Dyt. Selahattin Dönmez: İftar sonrası metabolizmayı uçuruyor! Ramazanda kilo kontrolü sağlayan 10 altın kural...

Büzüşen, kasları gevşeyen mideye sahurdan oruca kadar geçen uzun süreli açlık sonrasında asitli, tuzlu, yağlı yiyecek ilk olarak girerse hazımsızlık, midede yanma ve ekşime de zamanla kendini gösteren bir sorun haline gelmektedir. Bu nedenle iftarı su ile açıp ardından çorba içmek midenin yavaşça kasılmasına, dolayısıyla mide asitlerinin salgılanmasına yardımcı olarak hazmı da kolaylaştırmaktadır. Çorbanın yavaşça içilmesi uzun süreli açlıkta oluşan yemeği bir anda yeme isteğini de engeller.

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