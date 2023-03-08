Roza Galeri Roza Diyet Egzersiz yapmadan bu yöntem sayesinde ayda 5 kilo vermeniz garanti! İşte oturduğunuz yerden yağ yaktıran beslenme modeli

Egzersiz yapmadan bu yöntem sayesinde ayda 5 kilo vermeniz garanti! İşte oturduğunuz yerden yağ yaktıran beslenme modeli

Yaktığınızdan daha az kalori tüketmek kilo vermenin anahtarıdır, ancak haftanın her günü bunu yapmak zor olabilir. 25 kilo veren bir kadın, katı bir diyet veya egzersiz yapmadan zayıflamasına yardımcı olan kolay "renk teorisini" internette paylaştı.