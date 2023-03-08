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Egzersiz yapmadan bu yöntem sayesinde ayda 5 kilo vermeniz garanti! İşte oturduğunuz yerden yağ yaktıran beslenme modeli

Yaktığınızdan daha az kalori tüketmek kilo vermenin anahtarıdır, ancak haftanın her günü bunu yapmak zor olabilir. 25 kilo veren bir kadın, katı bir diyet veya egzersiz yapmadan zayıflamasına yardımcı olan kolay "renk teorisini" internette paylaştı.

Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 09:10
Egzersiz yapmadan bu yöntem sayesinde ayda 5 kilo vermeniz garanti! İşte oturduğunuz yerden yağ yaktıran beslenme modeli

5 yıl önce kilo verme yolculığuna başlayan Emma Johnson etkileyici bir şekilde 25 kilo verdi.

Egzersiz yapmadan bu yöntem sayesinde ayda 5 kilo vermeniz garanti! İşte oturduğunuz yerden yağ yaktıran beslenme modeli

TikTok profilindeki yakın tarihli bir videoda, ilk 5 kilosunu ise yalnızca diyetiyle ve egzersiz yapmadan vermeyi başardığını açıkladı. Emma, diğerlerinin de aynı şeyi yapmasına yardımcı olmak için sağlıklı beslenmeyi kolaylaştırabilecek "basit" ipucunu paylaştı.

Egzersiz yapmadan bu yöntem sayesinde ayda 5 kilo vermeniz garanti! İşte oturduğunuz yerden yağ yaktıran beslenme modeli

Emma, TikTok takipçilerine şunları söyledi: "Egzersiz, zihinsel sağlığınız ve fiziksel sağlığınız için inanılmaz faydalıdır ve bunu yapmanızı yüzde 100 tavsiye ediyorum, ancak beslenmeniz kontrol altında değilse, o zaman istediğiniz sonuçları elde edemeyeceksiniz."

Egzersiz yapmadan bu yöntem sayesinde ayda 5 kilo vermeniz garanti! İşte oturduğunuz yerden yağ yaktıran beslenme modeli

"Yeni başlıyorsanız, kendinizi çok bunalmış hisseidiyor bunalmışsınız ve nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Önereceğim bu basit yöntem sizin için ideal."

Egzersiz yapmadan bu yöntem sayesinde ayda 5 kilo vermeniz garanti! İşte oturduğunuz yerden yağ yaktıran beslenme modeli

"Ve sadece küçük değişiklikler yaparak oldukça kolay ve sürdürülebilir hale getirilebilir."

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