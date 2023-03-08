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Egzersiz yapmadan bu yöntem sayesinde ayda 5 kilo vermeniz garanti! İşte oturduğunuz yerden yağ yaktıran beslenme modeli
Egzersiz yapmadan bu yöntem sayesinde ayda 5 kilo vermeniz garanti! İşte oturduğunuz yerden yağ yaktıran beslenme modeli
Yaktığınızdan daha az kalori tüketmek kilo vermenin anahtarıdır, ancak haftanın her günü bunu yapmak zor olabilir. 25 kilo veren bir kadın, katı bir diyet veya egzersiz yapmadan zayıflamasına yardımcı olan kolay "renk teorisini" internette paylaştı.
Giriş Tarihi: 08.03.2023 09:08
Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 09:10