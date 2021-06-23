Gerçek mi mucize mi? Metabolik diyet nedir?

Yüzlerce diyet arasından kilo vermek için birçok seçeneği deneyebilirsiniz. Ancak, tüm yöntemler sağlığınız için uygun ve eşit derecede etkili değildir. ABD'den sertifikalı bir beslenme uzmanı olan Diane Kress, yeni bir beslenme sistemi geliştirdi ve Metabolizma Mucizesi adlı bir kitap yazdı. Bu yazımızda sizlere bu diyetin avantaj ve dezavantajlarından bahsedeceğiz.

Diane Kress, obezite ile savaşmalarına ve tip II diyabetlerini tedavi etmelerine yardımcı olan birçok hastayla çalıştı. Kitabı, kişisel deneyimine, bilimsel bulgularına ve fark edilmesine yardımcı olan tıbbi gerçeklere dayanıyor. 2010'da Daily Mail, Metabolizma Mucizesi'ni 'Yılın Diyet Kitabı' ödülüyle ödüllendirdi.

"Diyet" yaparken insanlar genellikle plato etkisi adı verilen bilimsel olarak kanıtlanmış bir sonuçla karşılaşırlar. Bu durum, diyette olmanın uzun vadede kilo vermelerine yardımcı olmadığı anlamına gelir. Diyet yaparken vücudumuz her bir kaloriyi kurtarmaya çalıştığı için hayatta kalma modunda çalışır. Temel amacı, ne pahasına olursa olsun vücudumuzun açlıktan ölmesini önlemektir. Bu yüzden yağ rezervlerini faydalı olarak görür ve korumaya çalışır. Dolayısıyla tüketilen gıda miktarını azalttığımızda vücudumuz enerji tasarrufu yapmak için metabolizmasını hızını da yavaşlatır. Metabolik diyetin amacı, pankreas ve karaciğer gibi belirli organların çalışma sistemini sıfırlamaktır. Bu sayede daha sonra yeni bir şekilde çalışmaya başlayacaklar, bu da metabolizmamızı dengeleyecek ve onu normal bir duruma getirecektir.

Diane Kress, Metabolizma Mucizesi adlı kitabında 2 ana metabolizma türünü ayırt eder. Düzenli (metabolizma A) - zayıf ve formda insanların sahip olduğu ve tembel (metabolizma B) - aşırı kilolu insanların sahip olduğu. Aşırı kilolu kişilerin vücudu glikozu düzgün bir şekilde atamaz ve sonuç olarak yağ hücreleri artan yoğunlukta yağ biriktirir. Bu durum ise metabolik sendromun belirtileridir. Kalorileri azaltmanın kilo vermeye yol açması gerektiği anlaşılıyor. Ancak bu durum, tek başına doğru bir bilgi değil. Metabolizmamız büyük ölçüde insülin hormonuna bağlıdır. Kandaki glikoz konsantrasyonunu azaltmaktan sorumludur. Aşırı miktarda insülin daha fazla şeker yememize neden olur. Aynı zamanda karaciğerden glikojeni alır, bu da kandaki glikoz artışına yol açar, yağ hücrelerinin aktif olarak yağ depolamaya başlamasına neden olur. Bu nedenle, bir kısır döngü oluşur: insülin seviyesini artırmak için tatlılar yeriz, bu da daha büyük bir tatlı yeme isteği ile sonuçlanır. Aynı zamanda, tatlı veya glikoz tüketmeyi reddedersek, o zaman fazla miktarda harcanmamış insülin, güçlü bir açlık hissine neden olur. Dolayısıyla bu metabolizma ile kilo vermek gerçekten zorlaşıyor.