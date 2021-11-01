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Her gün bir bardak içen doktor yüzü görmüyor! İşte gerçek C vitamini kaynağı

Kuşburnu, yabani gül bitkisinin çiçeklerinden gelişen bir meyvedir. Rengi turuncudan morumsu siyaha kadar değişir ve genellikle büyüme mevsiminin ikinci yarısında, yaz sonundan sonbahara kadar gelişir.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 09:29
Her gün bir bardak içen doktor yüzü görmüyor! İşte gerçek C vitamini kaynağı

Bitki çaylarında yaygın bir bileşen olan kuşburnu, toz formlarda da mevcuttur. Kuşburnu, sağlığınız için faydalı olan bir dizi önemli antioksidan (C vitamini, E vitamini, beta-karoten ve likopen) içerir. Alternatif uygulayıcılar ayrıca kuşburnunun çok çeşitli gastrointestinal ve inflamatuar semptomları önleyebileceğine veya tedavi edebileceğine inanmaktadır.

Zi ying jin de denilen kuşburnu, geleneksel Çin tıbbında böbreklerin çalışmasını düzenlemek ve ishali durdurmak için kullanılır.

Her gün bir bardak içen doktor yüzü görmüyor! İşte gerçek C vitamini kaynağı

Kuşburnu Ne İçin Kullanılır?

Alternatif tıpta kuşburnu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunları için doğal bir çare olarak lanse edilir:

Her gün bir bardak içen doktor yüzü görmüyor! İşte gerçek C vitamini kaynağı
  • Artrit
  • Sırt ağrısı
  • Kabızlık
  • Şeker hastalığı
  • İshal
  • Safra taşları
  • Gut
  • Ülserler
  • İdrar yolu enfeksiyonları
Her gün bir bardak içen doktor yüzü görmüyor! İşte gerçek C vitamini kaynağı

Ayrıca kuşburnunun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, dolaşımı hızlandırdığı, iltihabı azalttığı ve hatta kalp hastalıklarını önlediği iddia ediliyor. Bu iddialardan bazıları araştırmalarla diğerlerinden daha iyi destekleniyor.

Her gün bir bardak içen doktor yüzü görmüyor! İşte gerçek C vitamini kaynağı

Artrit

Bir dizi çalışma, kuşburnunun osteoartrit ("aşınma ve yıpranma artriti") ve romatoid artrit (otoimmün bir artrit şekli) semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

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