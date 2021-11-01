Her gün bir bardak içen doktor yüzü görmüyor! İşte gerçek C vitamini kaynağı

Bitki çaylarında yaygın bir bileşen olan kuşburnu, toz formlarda da mevcuttur. Kuşburnu, sağlığınız için faydalı olan bir dizi önemli antioksidan (C vitamini, E vitamini, beta-karoten ve likopen) içerir. Alternatif uygulayıcılar ayrıca kuşburnunun çok çeşitli gastrointestinal ve inflamatuar semptomları önleyebileceğine veya tedavi edebileceğine inanmaktadır.

Zi ying jin de denilen kuşburnu, geleneksel Çin tıbbında böbreklerin çalışmasını düzenlemek ve ishali durdurmak için kullanılır.