Roza Galeri Roza Diyet Her sabah bir bardak içtiğinizde tığ gibi incelmeyi garantiliyor! İşte Ebru Şallı'nın kilo almasını engelleyen tarif

Her sabah bir bardak içtiğinizde tığ gibi incelmeyi garantiliyor! İşte Ebru Şallı'nın kilo almasını engelleyen tarif

Hepimizi yıllara okuduğu meydanla kendine hayran bırakan Ebru Şallı, yaptığı spor kadar beslenmesiyle de merak konusu. Kendi zayıflığının sırrını paylaştığı tarifi ise sizler için bulduk. İşte evdeki malzemelerle hazırlanan hem doğal hem de kolay metabolizmayı motor gibi çalıştıran çayın detayları…