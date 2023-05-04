Roza Galeri Roza Diyet Her sabah bir bardak içtiğinizde tığ gibi incelmeyi garantiliyor! İşte Ebru Şallı'nın kilo almasını engelleyen tarif

Her sabah bir bardak içtiğinizde tığ gibi incelmeyi garantiliyor! İşte Ebru Şallı'nın kilo almasını engelleyen tarif

Hepimizi yıllara okuduğu meydanla kendine hayran bırakan Ebru Şallı, yaptığı spor kadar beslenmesiyle de merak konusu. Kendi zayıflığının sırrını paylaştığı tarifi ise sizler için bulduk. İşte evdeki malzemelerle hazırlanan hem doğal hem de kolay metabolizmayı motor gibi çalıştıran çayın detayları…

Giriş Tarihi: 04.05.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 12:02
Her sabah bir bardak içtiğinizde tığ gibi incelmeyi garantiliyor! İşte Ebru Şallı’nın kilo almasını engelleyen tarif

İçeriği tamamen doğal olan bu karışımı kolayca her evde bulunan malzemelerle hazırlayabilir ve kısa sürede farkı siz de görebilirsiniz.

Her sabah bir bardak içtiğinizde tığ gibi incelmeyi garantiliyor! İşte Ebru Şallı’nın kilo almasını engelleyen tarif

METABOLİZMA HIZLANDIRICI ÇAY

Bu çay kan şekerinizi düzenler ve tok tutmaya yardımcı olur.

Her sabah bir bardak içtiğinizde tığ gibi incelmeyi garantiliyor! İşte Ebru Şallı’nın kilo almasını engelleyen tarif

Ancak her zaman taze olarak hazırlanıp tüketilmesi gerekiyor.

Her sabah bir bardak içtiğinizde tığ gibi incelmeyi garantiliyor! İşte Ebru Şallı’nın kilo almasını engelleyen tarif

Ek olarak aç karna tüketilmesi gereken bir tariftir. 21 günlük kür olarak uygulayabilirsiniz.

MELZEMELER

  • 1 bardak su
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • Yarım tatlı kaşığı bal
  • 5 adet karanfil
  • 2 adet çubuk tarçın

Her sabah bir bardak içtiğinizde tığ gibi incelmeyi garantiliyor! İşte Ebru Şallı’nın kilo almasını engelleyen tarif

YAPILIŞI

Bir tencere ya da büyük bir cezvenin içerisine karanfil ve tarçını atın. Ardından üzerine bir bardak sıcak su ekleyin ve bir taşım ocakta kaynatın.

SON DAKİKA SON DAKİKA