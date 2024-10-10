Her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının zayıflama sırrı: "Yemek yerken..."

Kilomla ilgili içsel konuşmalar yapardım ve aşırı kilolu olmam için sebepler üretiyordum.Dove, "Yoğun bir kariyerin var ve üç çocuğun peşinden koşuyorsun, bu yüzden çok streslisin" diye konuştu. Ek olarak, "Ekmek yemeye ve egzersiz yapmaya zaman bulamamam anlaşılabilir" gibi listeler yaptı.

