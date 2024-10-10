Her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının zayıflama sırrı: "Yemek yerken..."
Lisa Dove, sağlığına öncelik vermesi gerektiğini keşfettiğinde zayıflama çabasına girdi ve tam 72 kilo verdi. Lisa, üç çocuğu olan bir anneydi ve kilo vermeden önce duygusal yeme sorunları ve tip 2 diyabetle uğraşıyordu. Beslenme, egzersiz ve kendi kendine yenilgiye yol açan alışkanlıklarından vazgeçerek diyabet ve fazla kilolarından kurtuldu. Üstelik sadece birkaç püf noktasıyla...
Giriş Tarihi: 10.10.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 08:23