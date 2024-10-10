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Her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının zayıflama sırrı: "Yemek yerken..."

Lisa Dove, sağlığına öncelik vermesi gerektiğini keşfettiğinde zayıflama çabasına girdi ve tam 72 kilo verdi. Lisa, üç çocuğu olan bir anneydi ve kilo vermeden önce duygusal yeme sorunları ve tip 2 diyabetle uğraşıyordu. Beslenme, egzersiz ve kendi kendine yenilgiye yol açan alışkanlıklarından vazgeçerek diyabet ve fazla kilolarından kurtuldu. Üstelik sadece birkaç püf noktasıyla...

Giriş Tarihi: 10.10.2024 08:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 08:23
Her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının zayıflama sırrı: Yemek yerken...

Lisa Dove, kiloları nedeniyle sosyal hayatta çeşitli zorluklarla karşılaştığını söyledi. Teknoloji sektöründe çalışırken birçok iş yemeği yemiştim. Restorana gittiğimizde, nerede oturmak istediğimizi personelden sorduk. "Masa istiyoruz, lütfen" derdim ve birisi öneride bulunmadan önce hemen atılırdım. Göbeğimin sığmaması utancıyla karşılaşmak istemezdim" dedi.

Her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının zayıflama sırrı: Yemek yerken...

Dove, "Uçuş sırasında bir emniyet kemeri uzatmasını istemekten nefret ediyordum" dedi. Tiyatrolar büyük insanların oturmasına izin vermediğinden bir oyunu izleyemiyordum. Ayakkabılarımı bağlayamamıştım ve ayaklarımın tırnaklarını bile kesemiyordum. "Çocuklarımdan biriyle yerde otururken, kendimi çekmek için doğru pozisyona gelmem birkaç dakika alıyordu" diyerek kendine dair hayal kırıklıklarını sıraladı.

Her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının zayıflama sırrı: Yemek yerken...

Kilomla ilgili içsel konuşmalar yapardım ve aşırı kilolu olmam için sebepler üretiyordum.Dove, "Yoğun bir kariyerin var ve üç çocuğun peşinden koşuyorsun, bu yüzden çok streslisin" diye konuştu. Ek olarak, "Ekmek yemeye ve egzersiz yapmaya zaman bulamamam anlaşılabilir" gibi listeler yaptı.

Her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının zayıflama sırrı: Yemek yerken...

Dove, ailesini ve işini ihtiyaçlarını sağlığımın önüne koyduğunu söyledi. Ayrıca diyet ve fitness kombinasyonu ile 72 kilogram verdikten sonra, bu tür düşüncenin ne kadar tehlikeli olduğunu fark ettiğini de dile getirdi.

Her şeyi yiyerek 1 yılda 72 kilo verdi! 49 yaşındaki kadının zayıflama sırrı: Yemek yerken...

"Her zaman duygusal bir yiyiciyim. Ancak en küçük çocuğum Ashley doğduktan sonra, kontrolümü gerçekten kaybettim. Bir pizza sipariş etmek daha kolaydı çünkü yemek yapmaya çok az vaktim vardı"

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