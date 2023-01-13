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Roza Diyet
Her yudumuyla yağ hücrelerini parçalayan o çay! Yağ depolayan genleri kapatarak göbek eritiyor
Her yudumuyla yağ hücrelerini parçalayan o çay! Yağ depolayan genleri kapatarak göbek eritiyor
Araştırmalar, bitkisel çayların vücut ağırlığı konusunda olumlu yönde değişimler yaşayabileceğinizi ortaya koyuyor. Her ne kadar diyet ve egzersiz kilo vermek için en etkili yöntemler olsa da, bitki çayları da bu konuda geniş ve kapsamlı bir sağlık yararı sunuyor.
Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:19
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:22