Roza Galeri Roza Diyet Her yudumuyla yağ hücrelerini parçalayan o çay! Yağ depolayan genleri kapatarak göbek eritiyor

Her yudumuyla yağ hücrelerini parçalayan o çay! Yağ depolayan genleri kapatarak göbek eritiyor

Araştırmalar, bitkisel çayların vücut ağırlığı konusunda olumlu yönde değişimler yaşayabileceğinizi ortaya koyuyor. Her ne kadar diyet ve egzersiz kilo vermek için en etkili yöntemler olsa da, bitki çayları da bu konuda geniş ve kapsamlı bir sağlık yararı sunuyor.