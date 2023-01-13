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Her yudumuyla yağ hücrelerini parçalayan o çay! Yağ depolayan genleri kapatarak göbek eritiyor

Araştırmalar, bitkisel çayların vücut ağırlığı konusunda olumlu yönde değişimler yaşayabileceğinizi ortaya koyuyor. Her ne kadar diyet ve egzersiz kilo vermek için en etkili yöntemler olsa da, bitki çayları da bu konuda geniş ve kapsamlı bir sağlık yararı sunuyor.

Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:19 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:22
Her yudumuyla yağ hücrelerini parçalayan o çay! Yağ depolayan genleri kapatarak göbek eritiyor

Bitki çaylarının diyabet gibi metabolik sorunların önlenmesinde etkili olduğu biliniyor. Bu etkilerinin yanı sıra obezite önleyici etkiler de öne çıkıyor.

Her yudumuyla yağ hücrelerini parçalayan o çay! Yağ depolayan genleri kapatarak göbek eritiyor

Bazı araştırmalar, yeşil çayın iç organ yağlanması olarak da bilinen "viseral yağ" üzerinde de etkili olduğunu gösteriyor. Takviyeden sonraki haftalar içinde ortaya çıkabileceğini düşündürüyor.

Her yudumuyla yağ hücrelerini parçalayan o çay! Yağ depolayan genleri kapatarak göbek eritiyor

Medicine Net üzerinde yapılan açıklamada, yeşil yapraklı sebzelerin, yeşil çay ve dolmalık biber, havuç gibi renkli sebzelerin şişliği azaltabileceği, yağ depolayan genleri kapatabileceği belirtildi.

Her yudumuyla yağ hücrelerini parçalayan o çay! Yağ depolayan genleri kapatarak göbek eritiyor

Ayrıca yeşil çay tüketimi, iç organlardaki yağlanmayı da azaltabileceği açıklandı.

Her yudumuyla yağ hücrelerini parçalayan o çay! Yağ depolayan genleri kapatarak göbek eritiyor

Yeşil çayın içerisinde bulunan kendine özgü antioksidan yapısı, bu yağlanma oranını azaltıyor olabilir.

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