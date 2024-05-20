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Roza Diyet
Hızla incecik olacaksınız! Yağları vücudunuzdan hızla uzaklaştıran formül: "Bu besini hayatınızdan çıkarın..."
Hızla incecik olacaksınız! Yağları vücudunuzdan hızla uzaklaştıran formül: "Bu besini hayatınızdan çıkarın..."
Doktorunuz tavsiye ettiği sürece, güvenli bir şekilde kilo vermenin birkaç yolu bulunuyor. Haftada bir kilogram veya beş yüz gram arasında sabit bir kilo kaybı, kilo yönetimi için en etkili ve uzun vadeli çözümdür. Bununla birlikte, birçok diyet planı, sizi aç veya tatminsiz yapar. Bunların başlıca nedenleri, daha sağlıklı bir beslenme programına bağlı kalmayı zorlaştıran faktörlerdir.
Giriş Tarihi: 20.05.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 14:57