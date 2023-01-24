Roza Galeri Roza Diyet İştahımı bir türlü kapatamıyorum diyenleri mum gibi eriten karışım! 14 gün boyunca içtiğinizde etkisi inanılmaz

İştahımı bir türlü kapatamıyorum diyenleri mum gibi eriten karışım! 14 gün boyunca içtiğinizde etkisi inanılmaz

Hayatınızın kontrolünü elinize almaya ve sağlıklı olmaya hazır olduğunuza göre, sıra gerekli değişiklikleri yapmakta. Aktif bir yaşam tarzına geçiş yaparken, fazla kilolardan kurtulmanıza yardımcı olacak bir diyet de kaçınılmaz. Bunun için ise kilo hedefinize ulaşmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış içecekleri tüketebilirsiniz. Düzenli olarak sıvı tükettiğinizde metabolizmanız hızlanır. Bu içecekleri tüketmek, sizin sağlıksız abur cuburlardan da uzak kalmanıza yardımcı olarak hızlı kilo vermenizi sağlar.

Giriş Tarihi: 24.01.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 13:23
İştahımı bir türlü kapatamıyorum diyenleri mum gibi eriten karışım! 14 gün boyunca içtiğinizde etkisi inanılmaz

Önereceğimiz bu içeceği 14 gün tükettiğinizde siz de aradaki farka inanamayacaksınız. Metabolizmanızı hızlandıracağı gibi sizi uzun süre de tok tutacağından kısa sürede mum gibi eriyeceksiniz!

İştahımı bir türlü kapatamıyorum diyenleri mum gibi eriten karışım! 14 gün boyunca içtiğinizde etkisi inanılmaz

KİLO KAYBI İÇİN ELMA SİRKESİ

Kilo verdiren içecekler söz konusu olduğunda elma sirkesi en popüler olanlardan biridir. Bioscience, Biotechnology ve Biochemistry'de yayınlanan bir araştırma, elma sirkeli zayıflama içeceklerinin neden yararlı olduğunu gösterdi. Araştırmalar 144 obez yetişkinden 12 hafta boyunca her gün bir ila iki yemek kaşığı bu içecekten tüketmelerini istedi.

İştahımı bir türlü kapatamıyorum diyenleri mum gibi eriten karışım! 14 gün boyunca içtiğinizde etkisi inanılmaz

Ayrıca plasebo içeceği alan bir kontrol grubu da vardı. Çalışma sonunda tek yemek kaşığı tüketen katılımcılar 1,1 kilo verdi. Öte yandan, bu zayıflama içeceğinden iki yemek kaşığı içenler 1,81 kilo verdi.

İştahımı bir türlü kapatamıyorum diyenleri mum gibi eriten karışım! 14 gün boyunca içtiğinizde etkisi inanılmaz

Journal of Functional Foods dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre , araştırmacılar bu içeceğin 39 yetişkin üzerindeki etkisini inceledi. Katılımcıların öğle ve kahvaltıda bir çorba kaşığı elma sirkesi içmeleri gerekiyordu.

İştahımı bir türlü kapatamıyorum diyenleri mum gibi eriten karışım! 14 gün boyunca içtiğinizde etkisi inanılmaz

Ayrıca kısıtlı bir diyet uyguladıkları için günlük almaları gereken değerin 250 kalori altında tükettiler. 12 hafta içinde katılımcılar neredeyse 4 kg kaybetti. Elma sirkeli zayıflama içecekleri tüketmeyen kontrol grubu ile karşılaştırıldığında sadece 2.26 kg kaybetti.

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