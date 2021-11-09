İstediğiniz fit vücut baharat raflarında gizli!

Obezite dünya çapında bir sağlık krizi olarak kabul edilmektedir ve dünya nüfusunun %31'i şişman, %13'ü ise obez olarak nitelendiriliyor. Üstelik kilo fazlalığının diyabet, kanser veya kalp-damar gibi hayatı tehdit eden hastalıkların ana sebebi olduğu da biliniyor. Bu nedenle sağlıklı bir kilo aralığında bulunmak, her yetişkin için dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri.

Heyecan verici bir olasılık herkese istediği gibi bir vücut verebilme şansı sunuyor. Marketlerde bulunan bazı baharatların potansiyel kilo verme etkileriyle obezite riskini düşürebileceği belirtiliyor. Bunlara zerdeçal, biber, tarçın, zencefil ve sarımsak dahil ve kilo kaybı için için beslenme planlarına güvenli ve ucuz eklemeler sağlayabilirler.

"ZERDEÇAL İLK ADIM OLABİLİR" Zerdeçal ( Curcuma longa ) ve biyoaktif içeriği olan kurkumin üzerine yapılan araştırmalar, anti-inflamatuar, antioksidan ve anti-diyabetik etkilerin yanı sıra beyin ve kalp sağlığının iyileştirilmesi dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları göstermiştir, ancak ne yazık ki kilo kaybını içermiyor gibi görünmektedir.

Bir sistematik bir inceleme ve 21 randomize kontrollü çalışmalarda (RCT) meta-analiz, metabolik sendrom olan obez bireylerde sadece 1 ilâ 2 kg ağırlık kaybı getirdiği kurkumin takviyesi bulundu ve diğer pek çok denemeler kurkumin alımı ile ilişkili herhangi bir ağırlık kaybı bulundu.

Bu araştırmalardaki bireyler, günlük 70 ila 3000 mg arasında değişen dozlarda zerdeçal tozu veya kurkumin kapsülleri şeklinde takviye aldı ve denemelerin süresi kısa (4 hafta) ile uzun (8 ay) arasında değişti.