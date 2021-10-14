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Jennifer Aniston'ın gençlik sırrı! Bu diyet bedeninizi adeta 20'li yaşlarda tutuyor

Oyunculuğuna ek olarak Jennifer Aniston, genç görünümü ve fit fiziği ile tanınıyor. Bunu genellikle yıllar boyunca birçok röportajda bahsettiği diyet ve fitness rutinine borçlu. Bu sayede bedenini sürekli olarak zinde tutan Jennifer Aniston, yaşlanmanın getirebileceği metabolizma yavaşlamasına, sağlık sorunlarına karşı da kendisini korumaya başarıyor.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:50
Jennifer Aniston’ın gençlik sırrı! Bu diyet bedeninizi adeta 20’li yaşlarda tutuyor

Aralıklı oruç

Bazı röportajlara göre, Aniston düzenli olarak 16/8 aralıklı oruç tutuyor .

Bu tür aralıklı oruç, yiyecek alımınızı her gün 8 saatlik bir pencereyle sınırlandırmayı ve kalan 16 saat boyunca yiyeceklerden uzak durmayı içerir.

Tipik olarak bu, akşam yemeğinden sonra yemek yemeyi bıraktığı ve kahvaltıyı ertesi sabah saat 10'a kadar ertelediği anlamına gelir.

Jennifer Aniston’ın gençlik sırrı! Bu diyet bedeninizi adeta 20’li yaşlarda tutuyor

Yenilmesi ve kaçınılması gereken yiyecekler

Aniston, diyetinden herhangi bir gıdayı kesinlikle çıkarmasa da, belirli gıda gruplarına öncelik veriyor ve sınırlandırıyor.

Jennifer Aniston’ın gençlik sırrı! Bu diyet bedeninizi adeta 20’li yaşlarda tutuyor

Tüketilmesi gereken gıdalar:

Aniston'ın diyeti genellikle meyveler, sebzeler, proteinler ve kalp-sağlıklı yağlar dahil olmak üzere besleyici yoğun bileşenlere odaklanır .

Jennifer Aniston’ın gençlik sırrı! Bu diyet bedeninizi adeta 20’li yaşlarda tutuyor

İşte yediği bazı yiyecekler:

  • Meyveler: çilek, elma, muz, şeftali, erik, kivi
  • Sebzeler: ıspanak, lahana, brokoli, kereviz, domates, mantar, tatlı patates
  • Proteinler: Tavuk, hindi, yumurta, az yağlı dana eti gibi yağsız protein kaynakları
  • Tam tahıllar: kinoa, kuskus, yulaf, esmer pirinç, kepekli makarna
  • Kuruyemişler: badem, ceviz, kaju fıstığı, antep fıstığı, macadamia fıstığı
  • Tohumlar: kabak çekirdeği, keten tohumu, chia tohumu, ayçiçeği çekirdeği
  • Süt ürünleri: yoğurt, yağsız süt, peynir
  • Sağlıklı yağlar: zeytinyağı, hindistancevizi yağı, avokado yağı, avokado
  • İçecekler: su, kahve, çay, kereviz suyu
Jennifer Aniston’ın gençlik sırrı! Bu diyet bedeninizi adeta 20’li yaşlarda tutuyor

Kaçınılması gereken yiyecekler:

Aniston, diyetinden herhangi bir besin grubunu çıkarmasa da, genellikle işlenmiş gıdalardan kaçınır ve şeker alımını sınırlar.

İşte sınırladığı yiyeceklerden bazıları:

  • İşlenmiş gıdalar: dondurulmuş yemekler, patates kızartması, cips, simit, fast food, kızarmış yiyecekler
  • Tatlılar: unlu mamüller, kurabiyeler, kekler, şekerler, dondurma
  • İçecekler: soda, meyve suyu, tatlı çay, spor içecekleri, enerji içecekleri
  • İlave şeker: sofra şekeri, esmer şeker, akçaağaç şurubu, bal, yapay tatlandırıcılar
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