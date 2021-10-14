Jennifer Aniston’ın gençlik sırrı! Bu diyet bedeninizi adeta 20’li yaşlarda tutuyor

Oyunculuğuna ek olarak Jennifer Aniston, genç görünümü ve fit fiziği ile tanınıyor. Bunu genellikle yıllar boyunca birçok röportajda bahsettiği diyet ve fitness rutinine borçlu. Bu sayede bedenini sürekli olarak zinde tutan Jennifer Aniston, yaşlanmanın getirebileceği metabolizma yavaşlamasına, sağlık sorunlarına karşı da kendisini korumaya başarıyor.
Aralıklı oruç
Bazı röportajlara göre, Aniston düzenli olarak 16/8 aralıklı oruç tutuyor .
Bu tür aralıklı oruç, yiyecek alımınızı her gün 8 saatlik bir pencereyle sınırlandırmayı ve kalan 16 saat boyunca yiyeceklerden uzak durmayı içerir.
Tipik olarak bu, akşam yemeğinden sonra yemek yemeyi bıraktığı ve kahvaltıyı ertesi sabah saat 10'a kadar ertelediği anlamına gelir.
Yenilmesi ve kaçınılması gereken yiyecekler
Aniston, diyetinden herhangi bir gıdayı kesinlikle çıkarmasa da, belirli gıda gruplarına öncelik veriyor ve sınırlandırıyor.
Tüketilmesi gereken gıdalar:
Aniston'ın diyeti genellikle meyveler, sebzeler, proteinler ve kalp-sağlıklı yağlar dahil olmak üzere besleyici yoğun bileşenlere odaklanır .
İşte yediği bazı yiyecekler:
Kaçınılması gereken yiyecekler:
Aniston, diyetinden herhangi bir besin grubunu çıkarmasa da, genellikle işlenmiş gıdalardan kaçınır ve şeker alımını sınırlar.
İşte sınırladığı yiyeceklerden bazıları: