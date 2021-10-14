Roza Galeri Roza Diyet Jennifer Aniston'ın gençlik sırrı! Bu diyet bedeninizi adeta 20'li yaşlarda tutuyor

Jennifer Aniston'ın gençlik sırrı! Bu diyet bedeninizi adeta 20'li yaşlarda tutuyor

Oyunculuğuna ek olarak Jennifer Aniston, genç görünümü ve fit fiziği ile tanınıyor. Bunu genellikle yıllar boyunca birçok röportajda bahsettiği diyet ve fitness rutinine borçlu. Bu sayede bedenini sürekli olarak zinde tutan Jennifer Aniston, yaşlanmanın getirebileceği metabolizma yavaşlamasına, sağlık sorunlarına karşı da kendisini korumaya başarıyor.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:50 PAYLAŞ