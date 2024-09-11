Roza Galeri Roza Diyet

Kate Middleton’ın muhteşem fiziğinin sırrı! Meğer prenses kahvaltısında bunu tüketiyormuş…

9 Ocak 1982 yılında dünyaya gelen Galler Prensesi Kate Middleton şu an 42 yaşında ve hala 20'lerindeki fiziğini koruyor. Birçok kişi 3 çocuk annesi Kate'in fiziğinin sırrını merak ediyor. Peki, prensesin sırrı ne? Bu sorunun cevabı prensesin beslenme rutininde. Kate, özellikle kahvaltı öğününe çok dikkat ediyor. İşte Kate Middleton'ın muhteşem fiziğini ardındaki kahvaltı rutini…

Giriş Tarihi: 11.09.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 16:50
Kate Middleton’ın muhteşem fiziğinin sırrı! Meğer prenses kahvaltısında bunu tüketiyormuş…

Kısa bir süre önce kanser tedavisinin bittiği ile ilgili son derece pozitif bir video yayınlayan Galler Prensesi Kate Middleton, 3 doğum yapmasına rağmen fiziği ile dikkat çekiyor. Peki, prenses bu görüntüsünü nasıl koruyor? İşte cevabı…

Kate Middleton’ın muhteşem fiziğinin sırrı! Meğer prenses kahvaltısında bunu tüketiyormuş…

KAHVALTIDA ÖZELLİKLE BU BESİNLERİ TERCİH EDİYOR

Kate'in beslenmesi ile ilgili özellikle meyve ve sebze tüketimine dikkat ediyor.

Kate Middleton’ın muhteşem fiziğinin sırrı! Meğer prenses kahvaltısında bunu tüketiyormuş…

Kahvaltıda, yeşil lahana, ıspanak ve yaban mersini gibi çeşitli smoothie çeşitleri ile yaptığı ifade edildi.

Kate Middleton’ın muhteşem fiziğinin sırrı! Meğer prenses kahvaltısında bunu tüketiyormuş…

Ayrıca bazı uzmanlar Kate'in düzenli olarak yulaf ezmesi tükettiğini düşünüyorlar.

Kate Middleton’ın muhteşem fiziğinin sırrı! Meğer prenses kahvaltısında bunu tüketiyormuş…

Kraliyet görevlerinden dolayı sık sık seyahat eden ve aynı zamanda çocuklarına da vakit ayıran bir anne olduğu için enerji verici ve sağlıklı bir besin olan yulafı tercih ettiği iddia ediliyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA