Kemik erimesi sorununa çözüm: Bu diyet kemiklerinizi çelik gibi yapıyor!

Günümüzde 200 milyondan fazla insanın osteoporotik olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye' de duruma baktığımızda toplumumuzun giderek yaşlanmakta ve osteoporoz önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

. 2010 yılında yapılmış FRAKTÜRK araştırmasında; 50 yaş üzeri bireylerin yüzde 50'sinde osteopeni ve yüzde 25'inde osteoporoz saptanmıştır. 2020 yılında toplam nüfus 75.7 milyon iken, 2035 yılında nüfus yüzde 23 artarak 92.9 milyona, 2050 yılında ise 100 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir ve osteoporozun sıklığında ciddi bir şekilde artabileceği projeksiyonu bulunmaktadır.

Kemik çok dinamik bir organdır; sürekli kaybedilip yeniden yapılanan bir yapıya sahiptir. Kemik dokusu maksimum düzeylere ulaştıktan sonra yaşlanan kemiğin yeniden tamiri yapılır.

Kemik yenilenmesi özellikle kalsiyum ve fosfor homeostazını da sağlar... Unutmamak gerekir ki osteoporoz sadece kadına özel bir sağlık sorunu değildir.