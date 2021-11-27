Roza Galeri Roza Diyet Kemik erimesi sorununa çözüm: Bu diyet kemiklerinizi çelik gibi yapıyor!

Kemik erimesi sorununa çözüm: Bu diyet kemiklerinizi çelik gibi yapıyor!

Kemik sağlığı için; yeterli protein, dengeli ve doğal besinler beslenmede yer almalıdır. Ayrıca kalsiyum, D vitamini ve fosfor yeterli olarak sağlanmalıdır. Egzersiz ve uyku ise oldukça önemlidir...

Giriş Tarihi: 27.11.2021 08:37 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 08:44
Kemik erimesi sorununa çözüm: Bu diyet kemiklerinizi çelik gibi yapıyor!

Günümüzde 200 milyondan fazla insanın osteoporotik olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye' de duruma baktığımızda toplumumuzun giderek yaşlanmakta ve osteoporoz önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kemik erimesi sorununa çözüm: Bu diyet kemiklerinizi çelik gibi yapıyor!

. 2010 yılında yapılmış FRAKTÜRK araştırmasında; 50 yaş üzeri bireylerin yüzde 50'sinde osteopeni ve yüzde 25'inde osteoporoz saptanmıştır. 2020 yılında toplam nüfus 75.7 milyon iken, 2035 yılında nüfus yüzde 23 artarak 92.9 milyona, 2050 yılında ise 100 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir ve osteoporozun sıklığında ciddi bir şekilde artabileceği projeksiyonu bulunmaktadır.

Kemik erimesi sorununa çözüm: Bu diyet kemiklerinizi çelik gibi yapıyor!

Kemik çok dinamik bir organdır; sürekli kaybedilip yeniden yapılanan bir yapıya sahiptir. Kemik dokusu maksimum düzeylere ulaştıktan sonra yaşlanan kemiğin yeniden tamiri yapılır.

Kemik erimesi sorununa çözüm: Bu diyet kemiklerinizi çelik gibi yapıyor!

Kemik yenilenmesi özellikle kalsiyum ve fosfor homeostazını da sağlar... Unutmamak gerekir ki osteoporoz sadece kadına özel bir sağlık sorunu değildir.

Kemik erimesi sorununa çözüm: Bu diyet kemiklerinizi çelik gibi yapıyor!

Özellikle menapoz sonrası iki yıl içinde osteoporoz sıklığı kadınlar ve erkeklerde benzerdir.
Kemik sağlığı için; yeterli protein, dengeli ve doğal besinler beslenmede yer almalıdır. Ayrıca kalsiyum, D vitamini ve fosfor yeterli olarak sağlanmalıdır. Egzersiz ve uyku ise oldukça önemlidir...

SON DAKİKA SON DAKİKA