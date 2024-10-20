Kendi kendine 68 kilo verdi! “Zayıflamanın sırrı bu 4 adımda saklı”
İki çocuk babası olan adam, genellikle tuzlu, dondurulmuş ve işlenmiş gıdalara yöneliyor, bir öğünde üç hamburger, büyük boy patates kızartması ve dev bir soda tüketiyordu. Bir oturuşta bir paket pizzayı bitirebiliyordu. Günde yaklaşık 6.000 kalori tükettiğini tahmin ediyordu. Ancak zayıflamaya karar verdiğinde bu 4 adımı izleyerek 68 kilo vermeyi başardı. İşte sırrı…
Giriş Tarihi: 20.10.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 09:46