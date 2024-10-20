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Kendi kendine 68 kilo verdi! “Zayıflamanın sırrı bu 4 adımda saklı”

İki çocuk babası olan adam, genellikle tuzlu, dondurulmuş ve işlenmiş gıdalara yöneliyor, bir öğünde üç hamburger, büyük boy patates kızartması ve dev bir soda tüketiyordu. Bir oturuşta bir paket pizzayı bitirebiliyordu. Günde yaklaşık 6.000 kalori tükettiğini tahmin ediyordu. Ancak zayıflamaya karar verdiğinde bu 4 adımı izleyerek 68 kilo vermeyi başardı. İşte sırrı…

Giriş Tarihi: 20.10.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 09:46
Kendi kendine 68 kilo verdi! Zayıflamanın sırrı bu 4 adımda saklı

Matos, yüzün bir tarafının sarkmasına neden olan gizemli bir nörolojik durum olan Bell felci geliştirdikten sonra, ancak diyet ve egzersize ciddi şekilde yönelmeye başladı.

Kendi kendine 68 kilo verdi! Zayıflamanın sırrı bu 4 adımda saklı

238 kilodan 170 kiloya düştü, bu süreçte Tip 2 diyabet ve tansiyon ilaçlarına olan ihtiyacını da kaybetti. Bell felci de tamamen ortadan kalktı.

Kendi kendine 68 kilo verdi! Zayıflamanın sırrı bu 4 adımda saklı

32 yaşındaki Matos, yaptığı açıklamada, "Bell felci aslında bana 'yeter artık' diyebilmem için zihinsel güç verdi." dedi.

Kendi kendine 68 kilo verdi! Zayıflamanın sırrı bu 4 adımda saklı

Başarısını proteine öncelik vermeye, istekleri sınırlamaya, bir egzersiz felsefesi oluşturmaya ve "büyük" bir destek sistemine yaslanmaya bağlıyor.

Kendi kendine 68 kilo verdi! Zayıflamanın sırrı bu 4 adımda saklı

108 kiloluk hedef ağırlığına ulaşmak için çabalamayı devam ediyor.

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