Kilo aldırdığını sanıyorsunuz ama... Kabuğu ile yediğinizde 3 ayda 10 kilo zayıflatıyor

Patatesler yüksek karbonhidratlı oldukları için kilo almaya neden oldukları için kötü bir üne kavuştular, ancak diyetisyen Kate Coufal, patateslerin aslında kilo kaybını teşvik edebileceğini açıkladı.

Popsugar'ın yaptığı görüşmelerde diyetine patates ekleyenleri 3 ayda 10 kiloya varan bir zayıflama olduğu tespit edildi. Patateslerin neden kilo vermek için mükemmel bir besin olduğu konusunu sizler için derledik.

Patates Gibi Karbonhidratlar Kilo Kaybı İçin Kötü Değil mi? Tüm karbonhidratlar eşit olarak kabul edilmez. Coufal, karbonhidrat türünün - karmaşık ve bütüne karşı basit ve rafine edilmiş - kilo vermede rol oynadığını açıkladı. Patates ve kepekli tahıllar gibi kompleks karbonhidratların kalorisi düşük ve lif oranı yüksektir, bu nedenle bu yiyecekleri yemek daha az kalori tüketmenize ve daha tok hissetmenize yardımcı olabilir.

Örneğin hamur işleri, krakerler ve kahvaltılık gevrekler gibi basit ve rafine karbonhidratlar işlenir ve bu nedenle lifsiz olarak daha kalori yoğundur. Bu yüzden onları yediğinizde, kendinizi tatmin hissetmeden çok fazla kalori tüketirsiniz, bu yüzden daha fazla yemeye başlarsınız, bu da kilo almanıza neden olabilir.

Her besin grubu gibi fazla tüketilen karbonhidratlar da özellikle rafine karbonhidratlar kilo alımına neden olabilir. Coufal, "Beynimizin onları tüketmekten aldığı dopamin etkisi nedeniyle karbonhidratları aşırı yemek de çok kolay" diyor.