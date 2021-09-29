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Kilo aldırdığını sanıyorsunuz! Kabuğuyla yediğinizde 3 ayda 10 kilo zayıflatıyor

Patatesler yüksek karbonhidratlı oldukları için kilo almaya neden oldukları için kötü bir üne kavuştular, ancak diyetisyen Kate Coufal, patateslerin aslında kilo kaybını teşvik edebileceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.09.2021 08:56 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 08:58
Kilo aldırdığını sanıyorsunuz! Kabuğuyla yediğinizde 3 ayda 10 kilo zayıflatıyor

Popsugar'ın yaptığı görüşmelerde diyetine patates ekleyenleri 3 ayda 10 kiloya varan bir zayıflama olduğu tespit edildi. Patateslerin neden kilo vermek için mükemmel bir besin olduğu konusunu sizler için derledik.

Kilo aldırdığını sanıyorsunuz! Kabuğuyla yediğinizde 3 ayda 10 kilo zayıflatıyor

Patates Gibi Karbonhidratlar Kilo Kaybı İçin Kötü Değil mi?

Tüm karbonhidratlar eşit olarak kabul edilmez. Coufal, karbonhidrat türünün - karmaşık ve bütüne karşı basit ve rafine edilmiş - kilo vermede rol oynadığını açıkladı. Patates ve kepekli tahıllar gibi kompleks karbonhidratların kalorisi düşük ve lif oranı yüksektir, bu nedenle bu yiyecekleri yemek daha az kalori tüketmenize ve daha tok hissetmenize yardımcı olabilir.

Kilo aldırdığını sanıyorsunuz! Kabuğuyla yediğinizde 3 ayda 10 kilo zayıflatıyor

Örneğin hamur işleri, krakerler ve kahvaltılık gevrekler gibi basit ve rafine karbonhidratlar işlenir ve bu nedenle lifsiz olarak daha kalori yoğundur. Bu yüzden onları yediğinizde, kendinizi tatmin hissetmeden çok fazla kalori tüketirsiniz, bu yüzden daha fazla yemeye başlarsınız, bu da kilo almanıza neden olabilir.

Kilo aldırdığını sanıyorsunuz! Kabuğuyla yediğinizde 3 ayda 10 kilo zayıflatıyor

Her besin grubu gibi fazla tüketilen karbonhidratlar da özellikle rafine karbonhidratlar kilo alımına neden olabilir. Coufal, "Beynimizin onları tüketmekten aldığı dopamin etkisi nedeniyle karbonhidratları aşırı yemek de çok kolay" diyor.

Kilo aldırdığını sanıyorsunuz! Kabuğuyla yediğinizde 3 ayda 10 kilo zayıflatıyor

Ekmek, unlu mamuller, makarna ve kraker gibi ağır işlenmiş karbonhidratlar, tüketildiğinde beynimizin aldığı dopamin salınımını artırır, bu da aşırı tüketim ve kilo alma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir. İşlenmiş karbonhidratlar çoğu zaman ek şeker ve yağ içerir, bu da hem kaloriyi hem de tüketme isteğini artırır.

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