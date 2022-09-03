Roza Galeri Roza Diyet Kurtulamadığınız göbek yağlarının sonunu getiriyor! Her gün 1 tane yemek karnı dümdüz yapıyor...

Kurtulamadığınız göbek yağlarının sonunu getiriyor! Her gün 1 tane yemek karnı dümdüz yapıyor...

Göbek bölgesindeki yağlanma sadece kilolu bireylerin değil, aynı zamanda zayıf kişilerin bile yaşadığı yaygın bir problem. Sağlık bakımından da oldukça tehlikeli bu yağlanmayı geçirmek için ise izleyebileceğiniz bir yol bulunuyor. Kısa sürede ve çabasız bir şekilde karın kısmındaki tüm yağların sonunu getiren bu yiyecek yediğiniz andan itibaren etkisini gösterecek!

Giriş Tarihi: 03.09.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 11:10
Kurtulamadığınız göbek yağlarının sonunu getiriyor! Her gün 1 tane yemek karnı dümdüz yapıyor...

MUZUN BESİN DEĞERLERİ

Muz içerisinde yüksek lif ve antioksidanlar bulunan oldukça yararlı bir meyvedir.

Kurtulamadığınız göbek yağlarının sonunu getiriyor! Her gün 1 tane yemek karnı dümdüz yapıyor...

Ortalama bir büyüklükteki muz 126 gramdır ve içerisinde;

  • 112 kalori
  • Sıfır yağ
  • 1 gram protein
  • 29 gram karbonhidrat
  • 3 gram lif
  • C vitamini, riboflavin, folat, niasin, bakır, potasyum ve magnezyum barındırır.
Kurtulamadığınız göbek yağlarının sonunu getiriyor! Her gün 1 tane yemek karnı dümdüz yapıyor...

Muz yaklaşık olarak 122 kalori sağlamakla birlikte neredeyse tamamen su ve karbonhidrattan oluşmaktadır.

Kurtulamadığınız göbek yağlarının sonunu getiriyor! Her gün 1 tane yemek karnı dümdüz yapıyor...

İçerisinde az miktarda protein içermesinin yanında hiç yağ barındırmazlar.

Kurtulamadığınız göbek yağlarının sonunu getiriyor! Her gün 1 tane yemek karnı dümdüz yapıyor...

Yeşil muzlar olgunlaşmamış olanlardır ve içerisinde direçli nişasta olarak da bilinen kısa süre içerisinde sindirilmeyen bir tür lif barındırırlar.

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