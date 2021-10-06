Mucize baharat! Her yemeğe sadece bir kaşık atın: Eklem ağrılarınız ortadan kalkıyor

Acı biberlerin belgelenmiş sağlık yararları, her geçen gün şaşkınlık yaratmaya devam ediyor. Acı yapısına sahip olmasını sağlayan kapsaisin adlı kimyasal madde, vücutta birçok reaksiyonu tetikleyerek bedenin her alanında yenilenmeyi sağlıyor.

Tarihsel olarak, yiyeceklere baharatlı eklemeler, buzdolabının icadından önce sıcak iklimlerde bozulmayı önlemeye yardımcı oldu. Kapsaisin'in anti-mikrobiyal özellikleri, bakteri büyümesinin %75'ini engellediği için acı biberler de yiyeceklerinin muhafazasında önemli bir rol oynuyordu. Çeşitli baharatların kullanılmasıyla yaşayan ve hayatta kalan kültürlerden insanlar, yemekte ekstra lezzet isteyen baharatlı tarifleri bu nedenle daha sık kullanmaya başladılar.

Yiyeceklere acı biber, acı sos ve acı toz eklemek, artık yiyecekleri buzdolabında saklamamıza rağmen bizi gıda zehirlenmesinden korumaya devam ediyor. Bu sağlık yararlarını en üst düzeye çıkarmak için en acı biberi yemek bu etkileri artırıyor.

Sindirim Sistemine Faydaları Bu kulağa mantıksız gelebilir, ancak biberlerdeki kapsaisin aslında bir tahriş önleyici gibi davranır. Yıllarca ülseri olan insanlara acı baharatlı yiyeceklerden uzak durmaları söylendi, ancak araştırmalar biberlerin ülserlere faydalı olduğunu ortaya koydu.

Örneğin, biber tozu, mide rahatsızlığını iyileştirmek, bağırsak gazını azaltmak, ishali iyileştirmek ve kramplar için doğal bir çare olarak hareket etmek gibi sindirim sorunlarına yardımcı olmak için eser miktarda antioksidan ve diğer kimyasallar sağlar.