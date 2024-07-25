Ne yapsa zayıflayamıyordu! Bu 5 kural sayesinde bir yılda 60 kilo verdi...
Kilo vermek zorlu bir süreç olabilir ancak doğru bir sistem ve psikolojiyle ilerleyerek başaralı olmak mümkündür. Küçük ve ulaşılabilir hedefler koymak motivasyonunuzu artırarak sizi başarıya daha hızlı taşıyabilir. Şok diyetler ise bu süreçte kesinlikle hayal kırıklığıdır. Fazla kilolarınızı hızlı bir şekilde verseniz bile aynı hızla geri almanız kaçınılmazdır. Kiah Twisselman de işte tam olarak bu yollardan geçen biri... Kilo verme sürecinde tükenme noktasına gelen Kiah, yaşadığı o olay sonrasında hayatında 5 şeyi değiştirerek fazla kilolarını su gibi vermeyi başardı. İşte Kiah'ın 60 kilo vermesine yardımcı olan adımlar.
Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:37