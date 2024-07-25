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Ne yapsa zayıflayamıyordu! Bu 5 kural sayesinde bir yılda 60 kilo verdi...

Kilo vermek zorlu bir süreç olabilir ancak doğru bir sistem ve psikolojiyle ilerleyerek başaralı olmak mümkündür. Küçük ve ulaşılabilir hedefler koymak motivasyonunuzu artırarak sizi başarıya daha hızlı taşıyabilir. Şok diyetler ise bu süreçte kesinlikle hayal kırıklığıdır. Fazla kilolarınızı hızlı bir şekilde verseniz bile aynı hızla geri almanız kaçınılmazdır. Kiah Twisselman de işte tam olarak bu yollardan geçen biri... Kilo verme sürecinde tükenme noktasına gelen Kiah, yaşadığı o olay sonrasında hayatında 5 şeyi değiştirerek fazla kilolarını su gibi vermeyi başardı. İşte Kiah'ın 60 kilo vermesine yardımcı olan adımlar.

Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:37
Ne yapsa zayıflayamıyordu! Bu 5 kural sayesinde bir yılda 60 kilo verdi...

Daha önce çeşitli diyetler deneyip bir türlü kilo veremediyseniz ve umutlarınız azalmaya başladıysa bu yazıyı okumaya devam edin... Fazla kilolarıyla her zaman başı dertte olan Kiah da zaman zaman tükenme noktasına geldi ancak hiçbir zaman vazgeçmedi. Hayatında 5 şeyi değiştirerek 60 kilo vermeyi başaran Kiah'ın hikayesi size kaybettiğiniz ilhamı geri verecek...

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşayan Kiah Twisselman çocukluğundan beri fazla kilolarıyla mücadele ediyordu.

Ne yapsa zayıflayamıyordu! Bu 5 kural sayesinde bir yılda 60 kilo verdi...

Gençliğinden beri çeşitli diyetler, beslenme programları uygulasa da sonuç alamadı. Her geçen gün kilo almaya devam ediyordu. Artık değişmek onun için neredeyse 'imkansızdı!'

Ne yapsa zayıflayamıyordu! Bu 5 kural sayesinde bir yılda 60 kilo verdi...

İşte Kiah'ın imkansız dediği noktada aslında hayatının dönüm noktasını yaşadı. Genç kadının kilo vermesinde etkili olan olay, uçakta yolculuk yaptığı esnada başladı.

Ne yapsa zayıflayamıyordu! Bu 5 kural sayesinde bir yılda 60 kilo verdi...

Arizona'ya yolculuk yaptığı sırada uçak koltuğuna sığmayan Kiah kendisini kötü hissetti ve o an "mağdur olmaktan vazgeçip artık kendim olmalıyım" kararını verdi.

Ne yapsa zayıflayamıyordu! Bu 5 kural sayesinde bir yılda 60 kilo verdi...

25 yaşındaki genç kız, artık kendi istediği hayatı inşa edecekti. "Koşullarımın kurbanı olmayı bırakacağım" diyen Kiah, umutsuzluğun kapılarını kırdı.

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