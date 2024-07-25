Ne yapsa zayıflayamıyordu! Bu 5 kural sayesinde bir yılda 60 kilo verdi...

Daha önce çeşitli diyetler deneyip bir türlü kilo veremediyseniz ve umutlarınız azalmaya başladıysa bu yazıyı okumaya devam edin... Fazla kilolarıyla her zaman başı dertte olan Kiah da zaman zaman tükenme noktasına geldi ancak hiçbir zaman vazgeçmedi. Hayatında 5 şeyi değiştirerek 60 kilo vermeyi başaran Kiah'ın hikayesi size kaybettiğiniz ilhamı geri verecek...

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşayan Kiah Twisselman çocukluğundan beri fazla kilolarıyla mücadele ediyordu.