Tansiyon hastaları dikkat! Kilo aldırdığını sandığınız o besinin mucizevi etkisi

Patates, özellikle son dönemlerde yoğun karbonhidrat içeriği nedeniyle birçok diyet listesinde yasaklı yiyecekler arasında bulunuyor. Fakat yoğun besleyici içeriği nedeniyle aslında tüketilmesi gereken bu sebzeyi, doğru yöntemle pişirdiğinizde o mükemmel lezzetten mahrum kalmak zorunda değilsiniz.

Yine de, patatese olan her şeye olan ulusal sevgimize rağmen, yumru kökler aşırı derecede karbonhidrat içerdiği için kötü bir üne kavuştu.

Patatesi kim sevmez? Bu nişastalı sebzeler, patates püresinde kadifemsi pürüzsüzlükte çırpılabilir, kavurma ile mükemmel hale getirilebilir veya güvenilir bir garnitür için basitçe fırınlanabilir.

Kan şekerinizi bozacaklarından veya kilo aldıracaklarından korktuğunuz için onları diyetinizden kesmiş olabilirsiniz.

Düşük karbonhidratlı bir diyette patateslerin sınırlanması gereken bir bileşen olduğu doğru olsa da, düşündüğünüz kadar sağlıksız değiller. Patates, önemli miktarda süper önemli besin maddeleri, özellikle de potasyum içerir.