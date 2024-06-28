Roza Galeri Roza Diyet Tatlı krizini şıp diye kesiyor! Hem lezzet hem şifa deposu: "Yemeğin yanında bir tane..."

Tatlı krizini şıp diye kesiyor! Hem lezzet hem şifa deposu: "Yemeğin yanında bir tane..."

Şeker alımı, sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken temel noktalardan biri. Doğal şeker, her ne kadar doğru düzeyde alındığında faydalı olsa da yine de kararında tüketilmesi gerekir. Rafine şeker ise; kan şekerini hızla yükseltmesinin yanı sıra sindirimi büyük oranda zorlar. Bu nedenle şeker alımını azaltmak için öncelikle rafine şekeri hayatınızdan çıkardıktan sonra doğal şekerin miktarını da ayarlamanız önem taşıyor. Peki hem lezzet dolu hem de az şekerli bir besin alternatif var mı? Cevabımız; evet! İşte tatlı krizlerinizi ortadan kaldıracak o alternatifler…