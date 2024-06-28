Roza Galeri Roza Diyet Tatlı krizini şıp diye kesiyor! Hem lezzet hem şifa deposu: "Yemeğin yanında bir tane..."

Tatlı krizini şıp diye kesiyor! Hem lezzet hem şifa deposu: "Yemeğin yanında bir tane..."

Şeker alımı, sağlıklı bir yaşam için dikkat edilmesi gereken temel noktalardan biri. Doğal şeker, her ne kadar doğru düzeyde alındığında faydalı olsa da yine de kararında tüketilmesi gerekir. Rafine şeker ise; kan şekerini hızla yükseltmesinin yanı sıra sindirimi büyük oranda zorlar. Bu nedenle şeker alımını azaltmak için öncelikle rafine şekeri hayatınızdan çıkardıktan sonra doğal şekerin miktarını da ayarlamanız önem taşıyor. Peki hem lezzet dolu hem de az şekerli bir besin alternatif var mı? Cevabımız; evet! İşte tatlı krizlerinizi ortadan kaldıracak o alternatifler…

Giriş Tarihi: 28.06.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 15:55
Tatlı krizini şıp diye kesiyor! Hem lezzet hem şifa deposu: Yemeğin yanında bir tane...

Beslenmeden bahsederken rafine ve doğal şeker genellikle bir arada ele alınır, ancak bu durum aslında yanlış bir değerlendirmedir. Vücut rafine ve doğal şekeri aynı şekilde metabolize etse de her birinin sağlık etkileri oldukça farklıdır. Örneğin; meyvedeki doğal şeker vitaminler, mineraller, antioksidanlar, su ve lif içerir; hepsi de sağlığı destekleyen besinlerdir.

Tatlı krizini şıp diye kesiyor! Hem lezzet hem şifa deposu: Yemeğin yanında bir tane...

Yapılan araştırmalar, düzenli olarak meyve tüketen kişilerde kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi bazı sağlık sorunlarına yakalanma riskinin azaldığını gösteriyor.

Tatlı krizini şıp diye kesiyor! Hem lezzet hem şifa deposu: Yemeğin yanında bir tane...

Sağlığınızı korumak için meyve alımınızı artırmayı düşünebilirsiniz. Peki hem lezzetli hem de az şekerli meyveler hangileridir?

Tatlı krizini şıp diye kesiyor! Hem lezzet hem şifa deposu: Yemeğin yanında bir tane...

GREYFURT

1/2 greyfurt porsiyonunda şeker: 10 gram

Greyfurt, besin açısından zengin bir narenciye meyvesidir. Advances in Nutrition'da yayınlanan bir çalışmaya göre greyfurt, kan basıncını ve insülin direncini düşüren bir polifenol olan naringinin güçlü bir kaynağıdır.

Tatlı krizini şıp diye kesiyor! Hem lezzet hem şifa deposu: Yemeğin yanında bir tane...

Üstelik yarım porsiyon greyfurt günlük A vitamini ihtiyacınızın %13'ünü içerir. Bu vitamin, sağlıklı görme ve bağışıklık fonksiyonunu destekler, kolajen oluşumuna yardımcı olur ve kemik gücünü destekler.

SON DAKİKA SON DAKİKA