Tek öğünde tüm yağı yaktırıyor! Zayıflatan kahvaltı menüsü

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Fakat önemli olan kahvaltıda neler tükettiğimiz. Hem besleyici hem de fit bir vücuda sahip olmanızın sırrı ise bu öğünde olabilir. İşte size kısa sürede kilo verdirecek kahvaltı menüleri...

Tıbbi Uzmanlar biriminde uzman diyetisyen Julie Upton, "Araştırmalar, protein açısından zengin kahvaltıların, aynı kaloriye sahip kahvaltılardan daha fazla tokluk hormonlarını uyardığını, ancak yağ veya karbonhidratlarda daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Özellikle, protein açısından zengin öğünler, karbonhidrata kıyasla açlık hormonunu daha düşük tutmada daha etkilidir" diyor. Uzman diyetisyen, ayrıca protein açısından zengin kahvaltı yapıldığında özellikle erkeklerin, kahvaltılık gevrek, süt ve kızarmış ekmek veya kruvasan yediklerine kıyasla 331 kalori daha az aldıklarını gösteren bir araştırmaya atıfta bulunuyor.

En iyi sonuçlar için öğle yemeğinize ne kadar protein eklenmesi gerektiği belirsiz olsa da, genel fikir birliği, yaklaşık 20-30 gram protein olması gerektiği ve öğündeki karbonhidratların çok fazla olmayan sağlıklı tam tahıl seçenekleri olması gerektiğidir. Upton ayrıca "doymamış kaynaklardan geldiği sürece yağ yüksek olabilir" diyor.

Ancak sabahları kilo vermeyi destekleyen tek makro besin protein değildir. Birlikte iyi işleyen ve yağ yakımını hızlandıran birçok başka besin hatta vitaminler ve mineraller bulunur. Kilo vermeyi teşvik eden kahvaltı seçenekleri için doğru bir liste oluşturmak için gerekli her şeyi bir araya getirebilirsiniz. İşte o liste...