Ünlü şarkıcı Adele’e tam 45 kilo verdiren diyet! Hem sağlık hem enerji deposu

33 yaşındaki Adele, altı yıllık bir aradan sonra yeni albümünü çıkarmaya hazırlanıyor ve bu süreçte sanatının yanı sıra verdiği kilolar ile de büyük dikkat çekiyor. Uzun zamandır bu kadar mutlu bir hayatı olmadığını belirten ünlü şarkıcı,45 kilo vermesine yardımcı olan sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemişti.

Adele, beş yıl aradan sonra yaptığı ilk röportajda, kilo kaybı hakkında birçok bilgi verdi. Hedef ağırlığına ulaşmasına ve kaygısıyla mücadele etmesine yardımcı olan stratejileri paylaşarak aslında sağlıklı bir kiloya ulaşmak için ihtiyaç duyulan tüm ayrıntıları hayranlarıyla paylaşıyor.

Adele'in kilo kaybı öncelikle fitness rutininden kaynaklanıyor. Adele'in egzersiz rejimi, ağırlık kaldırma ve kardiyo eğitimini içeriyor British Vogue ile yaptığı bir başka röportajda Adele, karantina sırasında günde üç kez çalıştığını söyledi: "Yani sabahları ağırlık çalışıyorum, sonra normalde yürüyüş yapıyorum ya da öğleden sonra boks yapıyorum ve sonra gidip kardiyo yapıyorum." dedi.

Egzersiz, zihinsel sağlığını da iyileştirmeye yardımcı oldu. Adele için sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek sadece hedef kiloya ulaşmak değildi. British Vogue'a verdiği demeçte, "Endişem yüzündendi. Antrenman yaparak kendimi daha iyi hissettim" diyerek ünlü şarkıcı ayrıca, "Asla kilo vermekle ilgili değildi, her zaman güçlü olmak ve kendime yeterince zaman vermekle ilgiliydi" dedi.

Miele, Adele'in amacının "fiziksel ve zihinsel olarak güçlenmek olduğunu kabul ediyor. Gerçekten harekete ve özellikle kuvvet antrenmanına başladı. Böylece çift seans yapmaya başladı" dedi.