Uykunuzda bile kas yapacaksınız! Vücudunuzu baştan şekillendiren mucize: "Yatmadan birkaç kaşık..."

Lor peyniri, süt katılarının süt altı suyundan ayrılmasıyla oluşur. Ancak lor, düşük yağ ve yüksek protein içerdiğinden ve günlük yaşam için gerekli olan tüm vitamin ve besin maddelerini doyurucu dozlarda içerdiğinden sağlık açısından çok faydalıdır.

