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Uykunuzda bile kas yapacaksınız! Vücudunuzu baştan şekillendiren mucize: "Yatmadan birkaç kaşık..."

Anadolu'nun en sevilen lezzetlerinden biri, protein içeriği nedeniyle en şifalı besinlerden biri. Meyve ve bal ile tatlı krizlerinizi hafifletebilir veya sebzelerle zengin bir ana öğün yapabilirsiniz. Bununla birlikte, bu besin hakkında daha oldukça az şey biliyoruz. Peki bu besin nedir ve nasıl olur da tüm vücudu baştan aşağı etkileyebilir? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 17.09.2024 08:26 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 08:30
Uykunuzda bile kas yapacaksınız! Vücudunuzu baştan şekillendiren mucize: Yatmadan birkaç kaşık...

Lor peyniri, süt katılarının süt altı suyundan ayrılmasıyla oluşur. Ancak lor, düşük yağ ve yüksek protein içerdiğinden ve günlük yaşam için gerekli olan tüm vitamin ve besin maddelerini doyurucu dozlarda içerdiğinden sağlık açısından çok faydalıdır.

Uykunuzda bile kas yapacaksınız! Vücudunuzu baştan şekillendiren mucize: Yatmadan birkaç kaşık...

B12 VİTAMİNİNİN KAYNAĞI

İster proteinli bir meyveli atıştırmalık olarak ister tek başına tüketin, lor size B12 vitamini dozu sağlayacaktır. Bir bardak %2 lor peynirinden yaklaşık 0,9 mikrogram B vitamini alırsınız.

Uykunuzda bile kas yapacaksınız! Vücudunuzu baştan şekillendiren mucize: Yatmadan birkaç kaşık...

Bu çok fazla görünmeyebilir, ancak yetişkinler için önerilen günlük miktar yaklaşık 2,4 mikrogram olduğundan, bu peynir türü günlük miktarınızın yaklaşık %38'ini karşılayabilir.

Uykunuzda bile kas yapacaksınız! Vücudunuzu baştan şekillendiren mucize: Yatmadan birkaç kaşık...

B12'ye neden ihtiyacınız var? Kan ve sinir sağlığı, bu vitaminin sağlıklı bilişsel işlevleri için önemlidir. B12 vitamini eksikliği, kas zayıflığı, depresyon, hafıza kaybı ve yorgunluk gibi sorunlara neden olabilir.

Uykunuzda bile kas yapacaksınız! Vücudunuzu baştan şekillendiren mucize: Yatmadan birkaç kaşık...

B2 VİTAMİNİ İÇİN DE KAYNAK

"Riboflavin" olarak da bilinen B2 vitamini, diğerleri kadar tartışılmayan bir B vitamini türüdür. Bir fincan lor, daha az bilinen vitamin sağlığınız için önerilen günlük değerin yaklaşık yarısını sağlar.

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