Uyumadan önce tüketirseniz sabaha kadar yağ yakacaksınız! Metabolizmayı ateşleyen o yiyecek...

Dün kaç öğün yediğinizi düşündünüz mü? Muhtemelen aklınızda olandan daha fazlasını tüketmişsinizdir. Salk Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre, çoğumuz gün boyunca farkında olmadan birçok küçük atıştırma yapıyoruz. Üstelik uyanık kaldığımız süre arttıkça tükettiğimiz kalori miktarı da artıyor. Bu durum, bilim insanlarını kalori alımını azaltmanın en kolay yollarından birinin daha fazla uyumak olduğu sonucuna götürdü. Araştırmalar, yalnızca erken yatmanın bile kilo vermeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Uykuda kilo vermenin diğer yöntemlerini ise bu yazıda sizin için bir araya getirdik.