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Uyumadan önce tüketirseniz sabaha kadar yağ yakacaksınız! Metabolizmayı ateşleyen o yiyecek...

Dün kaç öğün yediğinizi düşündünüz mü? Muhtemelen aklınızda olandan daha fazlasını tüketmişsinizdir. Salk Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmaya göre, çoğumuz gün boyunca farkında olmadan birçok küçük atıştırma yapıyoruz. Üstelik uyanık kaldığımız süre arttıkça tükettiğimiz kalori miktarı da artıyor. Bu durum, bilim insanlarını kalori alımını azaltmanın en kolay yollarından birinin daha fazla uyumak olduğu sonucuna götürdü. Araştırmalar, yalnızca erken yatmanın bile kilo vermeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Uykuda kilo vermenin diğer yöntemlerini ise bu yazıda sizin için bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:16 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:18
Uyumadan önce tüketirseniz sabaha kadar yağ yakacaksınız! Metabolizmayı ateşleyen o yiyecek...

Sabah ve öğle öğünlerinize birkaç basit dokunuş ekleyerek, uykuda bile önemli ölçüde kilo verebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, bu önerileri hayata geçirmek.

Uyumadan önce tüketirseniz sabaha kadar yağ yakacaksınız! Metabolizmayı ateşleyen o yiyecek...

YATMADAN ÖNCE ET TÜKETİN

Çoğu ette bulunan bir aminoasit türü olan triptofan güçlü indükleyici etkiler göstermektedir.

Uyumadan önce tüketirseniz sabaha kadar yağ yakacaksınız! Metabolizmayı ateşleyen o yiyecek...

The Journal of Nervous and Mental Disease'de yayınlanan ve "hafif" uykusuzluk çekenler arasında yapılan bir araştırma, derisiz ¼ tavuk bagetinde veya 85 gram yağsız hindi etinde saatlerce derin uykuyu artırmak için yeterli olduğu gösterdi.

Uyumadan önce tüketirseniz sabaha kadar yağ yakacaksınız! Metabolizmayı ateşleyen o yiyecek...

Bu tip bir beslenme ise uykunuza büyük katkıda bulunarak kolay kilo kaybetmenize yardımcı olabilir.

Uyumadan önce tüketirseniz sabaha kadar yağ yakacaksınız! Metabolizmayı ateşleyen o yiyecek...

Akşamları kuruyemiş, tavuk, balık, mercimek ve yumurta gibi triptofan içeren herhangi bir yiyeceği tüketmek vücudunuzda uyku sendromlarının başlamasına yardımcı olacaktır.

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