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Uyumadan önce yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız! Kalıcı kilo vermenin anahtarı...

Dün kaç öğün yediğinizi gerçekten hatırlıyor musunuz? Büyük ihtimalle düşündüğünüzden çok daha fazla kez bir şeyler atıştırmışsınızdır. Salk Enstitüsü'nün bir araştırması, çoğumuzun gün boyu farkında olmadan birçok ufak öğün tükettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, ne kadar uzun süre uyanık kalırsak, o kadar fazla kalori alıyoruz. Bu nedenle bilim insanları, kalori tüketimini azaltmanın en basit yolunun daha fazla uyumak olabileceğini öne sürdüler. Araştırmalar, sadece erken yatmanın bile kilo vermenize yardımcı olabileceğini gösteriyor. Uykuda kilo vermenin diğer yollarını ise bu yazıda sizin için derledik.

Giriş Tarihi: 18.09.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:06
Uyumadan önce yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız! Kalıcı kilo vermenin anahtarı...

Sabah ve öğle öğünlerinizde yapacağınız birkaç basit değişiklik, uyurken bile önemli miktarda kilo vermenize yardımcı olabilir. Bu adımları takip etmek yeterli!

Uyumadan önce yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız! Kalıcı kilo vermenin anahtarı...

YATMADAN ÖNCE ET TÜKETİN

Çoğu ette bulunan bir aminoasit türü olan triptofan güçlü indükleyici etkiler göstermektedir.

Uyumadan önce yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız! Kalıcı kilo vermenin anahtarı...

The Journal of Nervous and Mental Disease'de yayınlanan ve "hafif" uykusuzluk çekenler arasında yapılan bir araştırma, derisiz ¼ tavuk bagetinde veya 85 gram yağsız hindi etinde saatlerce derin uykuyu artırmak için yeterli olduğu gösterdi.

Uyumadan önce yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız! Kalıcı kilo vermenin anahtarı...

Akşamları kuruyemiş, tavuk, balık, mercimek ve yumurta gibi triptofan içeren herhangi bir yiyeceği tüketmek vücudunuzda uyku sendromlarının başlamasına yardımcı olacaktır.

Uyumadan önce yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız! Kalıcı kilo vermenin anahtarı...

Eğer aç karnına uyuyamıyorsanız avokado ya da fındık yağı gibi sağlıklı bir yağ kaynağını tüketmek açlığı gidermeye yardımcı olacağı gibi kilo vermenize de katkı sağlar.

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