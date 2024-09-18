Uyumadan önce yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız! Kalıcı kilo vermenin anahtarı...

Dün kaç öğün yediğinizi gerçekten hatırlıyor musunuz? Büyük ihtimalle düşündüğünüzden çok daha fazla kez bir şeyler atıştırmışsınızdır. Salk Enstitüsü'nün bir araştırması, çoğumuzun gün boyu farkında olmadan birçok ufak öğün tükettiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, ne kadar uzun süre uyanık kalırsak, o kadar fazla kalori alıyoruz. Bu nedenle bilim insanları, kalori tüketimini azaltmanın en basit yolunun daha fazla uyumak olabileceğini öne sürdüler. Araştırmalar, sadece erken yatmanın bile kilo vermenize yardımcı olabileceğini gösteriyor. Uykuda kilo vermenin diğer yollarını ise bu yazıda sizin için derledik.