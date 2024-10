Ayrıca mantarda bulunan beta glukan süper bir liftir ve kısa sürede tok kalmanızı sağlar. Ve küçük bir hatırlatma. Mantar et yerine geçebilecek bir alternatifi değildir. 100 g ortalama 1 avuç içi kadar yağsız et yaklaşık 19-26 g arasında hayvansal protein içerirken 150 g yaklaşık büyük bir kase sotelenmiş mantar 4 g bitkisel protein içerir. Et bulamıyorsan mantar yemek fikri doğru değildir.