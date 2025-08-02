Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Yatmadan bunu yiyenler sabaha kadar zayıflıyor! İşte fit olmanın gizli sırrı...

Uzun yıllardır sağlıklı beslenirken besin çeşitliliğinin önemini vurgularım. Özellikle süt ürünlerinin önemi ülkemiz açısından oldukça öncelikli bir besin grubudur. Çünkü çocuk ve gençlerin hızlı büyümesini desteklerken yaşam boyu kas ve kemik sağlığının korunmasında da süt ürünlerinin yeri tartışılmaz değerlidir. Ayrıca yürüyüş yapmak, iyi uyumak ve sevgi dolu bir yaşam inşa etmek kronik hastalıklardan korunmada paha biçilmez faktörler olduğunu da belirtmekte yarar görüyorum. Birçok araştırma sonuçları bize bu besinsel zenginliğin ne kadar iyi yaşam için önemli olduğunun altını çiziyor bunu açıkça ifade etmeliyim.

