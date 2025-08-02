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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Yatmadan bunu yiyenler sabaha kadar zayıflıyor! İşte fit olmanın gizli sırrı...
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Yatmadan bunu yiyenler sabaha kadar zayıflıyor! İşte fit olmanın gizli sırrı...
Yeni araştırmalar günde 4 kaşık yoğurdun bağırsakları onardığını gösteriyor. Tam tahıllar kalp ve diyabet riskini azaltıyor. Tam yağlı süt ürünleri ise yan yağlarını düşürmekte etkili. Az ama düzenli yürüyüş ise sağlığın gizli anahtarı.
Giriş Tarihi: 02.08.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 09:06