Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Yoğurdu böyle tüketmek 4 günde forma sokuyor..."

Yoğurt kalorisi düşük besleyici değeri yüksek bir besin. Az karbonhidrat ve yağ içerirken daha yoğun protein ihtiva ediyor. Kolesterol içeriği de az olan yoğurt B2, B12 vitaminlerinin en iyi kaynağı diyebilirim. Sodyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor ve potasyum açısından da en iyi kaynak olan yoğurt konjuge linoleik asit dediğimiz CLA'yı da fazla içeren doğal bir fermente besin olarak dünyada süper yiyecekler arasında en üst sırada yer alıyor. CLA, yağ yakıcı, kansere karşı koruyucu, kas dokusunun artmasında etkili bir bileşik bunu da hatırlatmalıyım.







