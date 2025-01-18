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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez listeyi verdi: "Cayır cayır yağ yakan bulgur diyeti"
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez listeyi verdi: "Cayır cayır yağ yakan bulgur diyeti"
Bulgurun en önemli ayrıcalığı çok iyi diyet lifi ve dirençli nişasta içermesidir. Siyez buğdayı başta olmak üzere Anadolumuzun tüm buğdaylarından elde edilen bulgurun içeriği çok zengindir. Sarma ve dolmalarda beyaz pirinç yerine bulguru tercih edebilirsiniz. Kepekli ya da esmer ince bulgurdan kısır ve çeşitli salatalar yapabilirsiniz!
Giriş Tarihi: 18.01.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 09:00