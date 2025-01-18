Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez listeyi verdi: "Cayır cayır yağ yakan bulgur diyeti"

DÜDÜKLÜ TENCERE İLE YEMEK PİŞİRİN

Yiyeceklerin vitamin ve minerallerini içinde hapsederek besin kaybını en aza indiren ideal sağlıklı pişirme yönteminin düdüklü tencere olduğunu hatırlatmalıyım. En sağlıklı tencere türü olsa da maalesef hane araştırmalarına baktığımızda eskiden sıkça kullanılan düdüklü tencerelerin artık modern mutfaklarda kullanılmadığı bildirilmektedir. Basınçlı pişirme yöntemi olduğu için patlama riskinden dolayı kullanmayı istemeseler de aslında doğru kullanıldığında hiçbir mutfak kazası olmadan çok sağlıklı yemekler pişirmek mümkün. Peki nasıl daha sağlıklı, 7 maddede bakalım.

