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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez listeyi verdi: "Cayır cayır yağ yakan bulgur diyeti"

Bulgurun en önemli ayrıcalığı çok iyi diyet lifi ve dirençli nişasta içermesidir. Siyez buğdayı başta olmak üzere Anadolumuzun tüm buğdaylarından elde edilen bulgurun içeriği çok zengindir. Sarma ve dolmalarda beyaz pirinç yerine bulguru tercih edebilirsiniz. Kepekli ya da esmer ince bulgurdan kısır ve çeşitli salatalar yapabilirsiniz!

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 18.01.2025 08:58 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 09:00
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez listeyi verdi: Cayır cayır yağ yakan bulgur diyeti

Sağlığımız için bulgurun en önemli ayrıcalığı; çok iyi diyet lifi ve dirençli nişasta içermesi, ayrıca glisemik indeksi de düşük olmasıdır. Özellikle siyez buğdayından olmak üzere Anadolumuzun tüm buğdaylarından elde edilen bulgur; bitkisel protein, kompleks karbonhidrat, bitkisel demir, çinko, E ve tiamin, folik asit başta olmak üzere B vitaminlerinden de zengindir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez listeyi verdi: Cayır cayır yağ yakan bulgur diyeti

Yapısında bulunan fruktan, inülin, fitik asit ve selülöz sayesinde mikrobiyota sağlıklı bakteri çeşitliliğini güçlü tutması açısından çok değerlidir. Bağırsakların çalışmasını sağlar, erken insülin salgılamayı sağlamaz. Böylece kan şekerini ani yükseltmez, tip 2 diyabetten korur, LDL kolesterolü düşürür, uzun süre tok tutar ve obeziteden uzak tutar. Dirençli nişasta içeren bulgur, pankreastan salgılanan amilaz enzimine karşı bağırsakta sindirime karşı direnç gösterir ve bakteriler tarafından fermentasyona uğrar.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez listeyi verdi: Cayır cayır yağ yakan bulgur diyeti

Bu durum bulgur yedikten sonra hiperglisemiyi önler, yağ yakımını da kolaylaştırır. Zayıflama diyetlerimde mutlaka bir öğünde bulguru hastalarıma muhakkak öneririm. Bulguru çorbalara da ekleyebilirsiniz. Suyu çektirme yöntemiyle haşlayıp salatalarınıza koyabilirsiniz.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez listeyi verdi: Cayır cayır yağ yakan bulgur diyeti

Kuru baklagillerle pişirebilirsiniz. mesela mercimekli bulgur pilavı gibi yiyebilirsiniz. Sarma ve dolmalara beyaz pirinç yerine bulgur tercih edebilirsiniz. Kepekli ya da esmer ince bulgurdan kısır yapabilirsiniz. Ya da bulgurdan Ermenek ve Tarsus'un meşhur batırığını yapabilirsiniz. Ve elbette domatesli veya şehriyeli pilavını hiç çekinmeden pişirip aile sofranızda afiyet ile yiyebilirsiniz.


Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez listeyi verdi: Cayır cayır yağ yakan bulgur diyeti

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