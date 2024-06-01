Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den ezber bozan bilgi: "Sağlıklı diye milyonlarca insan tüketiyor: Bu besinin hiçbir faydası yok!"

ISIL İŞLEM BOZULMAYA NEDEN OLABİLİR

Tabii ki elde edilen endüstriyel bitki sularının raf ömrünün uzatılması ve mikrobiyolojik bozulmasının önlenmesi için de pastörizasyon ya da UHT ısıl işlemlere tabi tutulduğunu unutmamanız gerekiyor. Bu aşamada tadı tüketime uygun olmayanlara sodyum benzoat vb keskin tadı uzaklaştırıcı katkılar, kıvamının akışkan olması için kıvam arttırıcılarda eklenebiliyor. En son ise aseptik dolum işlemi gerçekleştirilmektedir. Ardından paketlenip soğuk depolara konulmaktadır.

