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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den ezber bozan bilgi: "Sağlıklı diye milyonlarca insan tüketiyor: Bu besinin hiçbir faydası yok!"
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den ezber bozan bilgi: "Sağlıklı diye milyonlarca insan tüketiyor: Bu besinin hiçbir faydası yok!"
Bitkisel sütler aslında sütün alternatifi değil onun fizyolojik içeriklerini taklit etmeye çalışan bitki bazlı sularıdır. İnek sütü ve diğer hayvan sütlerinin besleyici içeriğine ulaşması ya da yaklaşması mümkün değildir.
Giriş Tarihi: 01.06.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 08:41