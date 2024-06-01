Roza Galeri Roza Diyet Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den ezber bozan bilgi: "Sağlıklı diye milyonlarca insan tüketiyor: Bu besinin hiçbir faydası yok!"

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den ezber bozan bilgi: "Sağlıklı diye milyonlarca insan tüketiyor: Bu besinin hiçbir faydası yok!"

Bitkisel sütler aslında sütün alternatifi değil onun fizyolojik içeriklerini taklit etmeye çalışan bitki bazlı sularıdır. İnek sütü ve diğer hayvan sütlerinin besleyici içeriğine ulaşması ya da yaklaşması mümkün değildir.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 01.06.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 08:41
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den ezber bozan bilgi: Sağlıklı diye milyonlarca insan tüketiyor: Bu besinin hiçbir faydası yok!

Bitkisel süt kavramı uzun zamandır bilim dünyasında da tartışılıyor. Bitki bazlı süt diye adlandırılan ama hayvansal kaynaklı süt olmayan içecekleri tüketmeniz için özellikle hayvan refahı, kolesterol yüksekliği, vegan ve laktoz intoleransı gibi sağlık koşulları öne sürülüyor.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den ezber bozan bilgi: Sağlıklı diye milyonlarca insan tüketiyor: Bu besinin hiçbir faydası yok!

Peki bu içecekler nedir? Nasıl üretilir? Sütün gerçekten bir alternatifi midir? Besleyici değeri var mıdır? Sütün besleyici değerine yakın mıdır? Bunun gibi birçok konunun açıkçası sizlerin de bilmesi gereken önemli noktalar olduğu bir gerçek.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den ezber bozan bilgi: Sağlıklı diye milyonlarca insan tüketiyor: Bu besinin hiçbir faydası yok!

Temelde çok basit olarak bitki bazlı süt denilen içecekler; tahıl taneleri, baklagiller, yağlı tohumlar, kuruyemişler ve pseudo tahıllar dediğimiz yalancı tahıl tohumlarından elde edilen bitki sularıdır diyebiliriz.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den ezber bozan bilgi: Sağlıklı diye milyonlarca insan tüketiyor: Bu besinin hiçbir faydası yok!

Pirinçten yulafa, keten tohumundan bademe, fındıktan Hindistan cevizine kadar çok farklı bitkisel hammaddenin önce suda bekletilmesi veya kuru, yaş öğütülmesi sonrası filtrasyonu sonucunda elde edilen ürünün adıdır bitki bazlı süt içeceği. Rengi de süte benzediği için bitkisel süt olarak tanımlanmaktadır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den ezber bozan bilgi: Sağlıklı diye milyonlarca insan tüketiyor: Bu besinin hiçbir faydası yok!

ISIL İŞLEM BOZULMAYA NEDEN OLABİLİR
Tabii ki elde edilen endüstriyel bitki sularının raf ömrünün uzatılması ve mikrobiyolojik bozulmasının önlenmesi için de pastörizasyon ya da UHT ısıl işlemlere tabi tutulduğunu unutmamanız gerekiyor. Bu aşamada tadı tüketime uygun olmayanlara sodyum benzoat vb keskin tadı uzaklaştırıcı katkılar, kıvamının akışkan olması için kıvam arttırıcılarda eklenebiliyor. En son ise aseptik dolum işlemi gerçekleştirilmektedir. Ardından paketlenip soğuk depolara konulmaktadır.

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