Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den göbek eriten "metabolik sıvı" tarifi! Dümdüz karnın sırrı
Beyaz ekmek, kızartmalar, tatlılar, hamur işleri, yağlı etler, hazır besinler, tatlıların bel yağlanmasında sorumlu olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Bu yüzden sağlıklı kiloda kalınması önemli. Ama ideal kiloda kalırken de bel yağlanmasının önüne geçmeliyiz. Karın içi ve göbek çevresi yağlanmayı yok etmek için yapılması gereken ilk adım zayıflamak olmalı.
Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:22