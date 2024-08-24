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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den göbek eriten "metabolik sıvı" tarifi! Dümdüz karnın sırrı

Beyaz ekmek, kızartmalar, tatlılar, hamur işleri, yağlı etler, hazır besinler, tatlıların bel yağlanmasında sorumlu olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Bu yüzden sağlıklı kiloda kalınması önemli. Ama ideal kiloda kalırken de bel yağlanmasının önüne geçmeliyiz. Karın içi ve göbek çevresi yağlanmayı yok etmek için yapılması gereken ilk adım zayıflamak olmalı.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 24.08.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:22
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den göbek eriten metabolik sıvı tarifi! Dümdüz karnın sırrı

Doymuş yağlar, hazır besinler, şekerli yiyecekler, endüstriyel işlenmiş gıdalar, yapay tatlandırıcılı içecekler ya direk bel çevresini yağlandırıyor ya da iştahı artırarak daha fazla yemeye yönlendirerek karın içinde yağların hızlı birikmesine neden oluyor.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den göbek eriten metabolik sıvı tarifi! Dümdüz karnın sırrı

Beyaz ekmek, kızartmalar, tatlılar, hamur işleri, yağlı etler daha birçok besinin de yenmesi bel yağlanmasında sorumlu olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Yedikçe ya bel ya karın içi ya da basenler yağ depolamaya kolayca adapte oluyor diyebilirim.


Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den göbek eriten metabolik sıvı tarifi! Dümdüz karnın sırrı

Karın ve bel yağları; kanserden insülin direncine kardiyovasküler hastalıklardan diyabete kadar sağlığımızı tehdit eden yağlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle sağlıklı kiloda kalınması önemli ama sağlıklı kiloda kalırken de bel yağlanmasının önüne geçmenin çok daha önemli olduğunu unutmamak gerekiyor.


Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den göbek eriten metabolik sıvı tarifi! Dümdüz karnın sırrı

Karın içi ve göbek çevresi yağlanmayı yok etmek için yapılması gereken ilk adım zayıflamak olmalı. Zayıflamak içinde vücudun bazal metabolizmasından daha az kalori alacak dengeli bir beslenme planlamalısınız. Ancak az kalori almaya başlayınca vücut dinlenme metabolizma hızını da düşürecek ve belirli bir süre sonra zayıflama ne kadar az yeseniz de yağ dokusunu korumak için belirli bir direnç gösterecektir. Bu nedenle hem zayıflamanın sürekli olması hem de bel yağlarının erimesi için zayıflama diyeti uygulamaya başladığınız gün her gün en az 60-70 dakikalık yürüyüş yapmanın da en önemli konu olarak iyi yaşama ilave etmeniz gerektiğini de hatırlatmakta yarar görüyorum.


Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den göbek eriten metabolik sıvı tarifi! Dümdüz karnın sırrı

8 ÖNEMLİ BESİNE DİKKAT
Polifenoller, probiyotik besinler, diyet lifleri ve oleik asit içeren besinlerin yağ dokusunun enerji olarak kolay kullanılabildiği ve bazı baharatların da yağ asidi oksidasyonunu hızlandırdığı literatürde karşımıza çıkan bilimsel bilgiler olduğu bilinen bir gerçek.


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