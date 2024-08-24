Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den göbek eriten "metabolik sıvı" tarifi! Dümdüz karnın sırrı

Karın içi ve göbek çevresi yağlanmayı yok etmek için yapılması gereken ilk adım zayıflamak olmalı. Zayıflamak içinde vücudun bazal metabolizmasından daha az kalori alacak dengeli bir beslenme planlamalısınız. Ancak az kalori almaya başlayınca vücut dinlenme metabolizma hızını da düşürecek ve belirli bir süre sonra zayıflama ne kadar az yeseniz de yağ dokusunu korumak için belirli bir direnç gösterecektir. Bu nedenle hem zayıflamanın sürekli olması hem de bel yağlarının erimesi için zayıflama diyeti uygulamaya başladığınız gün her gün en az 60-70 dakikalık yürüyüş yapmanın da en önemli konu olarak iyi yaşama ilave etmeniz gerektiğini de hatırlatmakta yarar görüyorum.



