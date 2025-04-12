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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kan şekerini dengeleyen mucize liste! Diyabeti bitirecek: "Haftada 3 gün..."
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kan şekerini dengeleyen mucize liste! Diyabeti bitirecek: "Haftada 3 gün..."
Düşük glisemik indeksli, lif ve dirençli nişasta açısından zengin bulgur; kan şekerini dengeleyip insülin direncini kırıyor, uzun süre tok tutarak yağ yakımını hızlandırıyor Lif ve dirençli nişasta içeriği sayesinde bulgur, tip 2 diyabet riskini azaltıyor, bağırsak mikrobiyotasını destekliyor ve yağ metabolizmasını hızlandırıyor Düzenli bulgur tüketiminin insülin direncini kırmakta rol oynuyor. Özellikle siyez buğdayından üretilen bulguru haftada en az üç öğünde tüketmeyi önemli.
Giriş Tarihi: 12.04.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 09:06