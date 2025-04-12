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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kan şekerini dengeleyen mucize liste! Diyabeti bitirecek: "Haftada 3 gün..."

Düşük glisemik indeksli, lif ve dirençli nişasta açısından zengin bulgur; kan şekerini dengeleyip insülin direncini kırıyor, uzun süre tok tutarak yağ yakımını hızlandırıyor Lif ve dirençli nişasta içeriği sayesinde bulgur, tip 2 diyabet riskini azaltıyor, bağırsak mikrobiyotasını destekliyor ve yağ metabolizmasını hızlandırıyor Düzenli bulgur tüketiminin insülin direncini kırmakta rol oynuyor. Özellikle siyez buğdayından üretilen bulguru haftada en az üç öğünde tüketmeyi önemli.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 12.04.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 09:06
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kan şekerini dengeleyen mucize liste! Diyabeti bitirecek: Haftada 3 gün...

Bulgurun sağlığımız için en önemli ayrıcalığı; çok iyi diyet lifi ve dirençli nişasta içermesi, ayrıca glisemik indeksi de düşük olmasıdır. Özellikle siyez buğdayından olmak üzere Anadolu'muzun tüm buğdaylarından elde edilen bulgur; bitkisel protein, kompleks karbonhidrat, bitkisel demir, çinko, E ve tiamin, folik asit başta olmak üzere B vitaminlerinden de zengindir. Yapısında bulunan fruktan, inülin, fitik asit ve selülöz sayesinde mikrobiyota sağlıklı bakteri çeşitliliğini güçlü tutması açısından çok değerlidir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kan şekerini dengeleyen mucize liste! Diyabeti bitirecek: Haftada 3 gün...

Bağırsakların çalışmasını sağlar, erken insülin salgılamayı sağlamaz böylece kan şekerini ani yükseltmez tip 2 diyabetten korur, LDL kolesterolü düşürür, uzun süre tok tutar ve obeziteden korur. Dirençli nişasta içeren bulgur pankreastan salgılanan amilaz enzimine karşı bağırsakta sindirime karşı direnç gösterir ve bakteriler tarafından fermentasyona uğrar. Bu durum bulgur yedikten sonra hiperglisemiyi önler yağ yakımını da kolaylaştırır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kan şekerini dengeleyen mucize liste! Diyabeti bitirecek: Haftada 3 gün...

OLMAZSA OLMAZ!
Zayıflama diyetlerimde mutlaka bir öğünde bulguru hastalarıma muhakkak öneririm ve bulgur da yiyerek süper zayıflarlar. Bulguru çorbalara ekleyebilirsiniz. Suyu çektirme yöntemiyle haşlayıp salatalarınıza koyabilirsiniz. Kuru baklagillerle pişirebilirsiniz mesela mercimekli bulgur pilavı gibi yiyebilirsiniz.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kan şekerini dengeleyen mucize liste! Diyabeti bitirecek: Haftada 3 gün...

Sarma ve dolmalara beyaz pirinç yerine bulgur tercih edebilirsiniz. Kepekli ya da esmer ince bulgurdan kısır yapabilirsiniz. Ve elbette domatesli veya şehriyeli pilavını hiç çekinmeden pişirip aile sofranızda afiyet ile yiyebilirsiniz. Zayıflarken ana yemek yanında 3 yemek kaşığını geçmeyin ve haftada en az 3 kere bulguru öğünlerinizden birinde bulundurmaya özen gösterin.


Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kan şekerini dengeleyen mucize liste! Diyabeti bitirecek: Haftada 3 gün...

İNSÜLİN DİRENCİNİ KIRAN BULGUR DİYETİ

KAHVALTI
1 adet haşlanmış yumurta 1 dilim beyaz peynir 5-6 adet zeytin 1 ince dilim tam buğday ekmeği Domates, salatalık, biber, maydanoz

ÖĞLE
1 kase mercimek çorbası 2 adet ev yapımı köfte 1 kase cacık 1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenmiş mevsim salata
ARA
1 orta boy elma veya 1 orta boy portakal veya 2 adet mandalina veya ½ ayva

AKŞAM