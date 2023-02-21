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Roza Diyet
Vücut yağını yakıp yok ediyor! Bu bitki metabolizma hızını en üst düzeye çıkarıyor
Vücut yağını yakıp yok ediyor! Bu bitki metabolizma hızını en üst düzeye çıkarıyor
Bel çevresinde oluşan yağlanma, aslında "iç yağlanma" da denilen viseral yağ oranının artırarak iç organların çevresinde biriken yağ katmanıyla ilişkilidir. Bu noktada doğru beslenmeyle birlikte sağlıklı yaşam formüllerini uygulamak, bu yağlanmanın neden olduğu kalp krizinden obeziteye birçok sağlık tehdidini ortadan kaldırabilir. İşte bedeninizi yenileme gücüne sahip ve yağları yakan o bitki...
Giriş Tarihi: 21.02.2023 11:09
Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 11:17