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Vücuttaki yağları cayır cayır yakıyor! Diyetisyenlerin gözdesi bu besin yağ hücresi oluşumu engelliyor...

Yazın gelişiyle birlikte fazla kilolar çoğu kişiyi rahatsız ediyor. Çeşitli diyetler ve egzersizlerle kilo vermemiz mümkün olsa da yapılan araştırmalar, yağları cayır cayır yakan, kısa sürede hızla kilo verdiren ve diyet yapmayı kolaylaştıran besinleri olduğunu ortaya koydu. Peki, hangi besinler zayıflamaya yardımcı oluyor? İşte kilo vermeyi kolaylaştıran besinler…

Giriş Tarihi: 21.07.2024 17:16 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 17:24
Vücuttaki yağları cayır cayır yakıyor! Diyetisyenlerin gözdesi bu besin yağ hücresi oluşumu engelliyor...

AVOKADO

Bir orta boy avokado yaklaşık 15 gram sağlıklı yağ içerir.

Vücuttaki yağları cayır cayır yakıyor! Diyetisyenlerin gözdesi bu besin yağ hücresi oluşumu engelliyor...

Bu yağ, antioksidanlar, bakır, magnezyum, manganez, niasin ve riboflavin gibi yararlı bileşenlerle birlikte kalp sağlığını destekler ve vücut yağını yakma hızını artırır. Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir ve iştahı azaltır.

Vücuttaki yağları cayır cayır yakıyor! Diyetisyenlerin gözdesi bu besin yağ hücresi oluşumu engelliyor...

FASULYE

Fasulye, yüksek lif ve protein içeriği ile bilinir. Özellikle beyaz ve barbunya fasulyesi, enerji için kullanılan yağ miktarını artıran ve yeni yağ hücrelerinin oluşumunu engelleyen dirençli nişasta içerir.

Vücuttaki yağları cayır cayır yakıyor! Diyetisyenlerin gözdesi bu besin yağ hücresi oluşumu engelliyor...

YABAN MERSİNİ

Meyveler, C vitamini, potasyum ve lif içeriği sayesinde ekstra kalori alımını engeller. 2009 yılında yapılan bir araştırma, yaban mersininin antioksidanlar ve antosiyaninler sayesinde yağ yakma ve depolamayı düzenleyen genleri etkilediğini ortaya koymuştur.

Vücuttaki yağları cayır cayır yakıyor! Diyetisyenlerin gözdesi bu besin yağ hücresi oluşumu engelliyor...

Ayrıca, kolesterol ve glikoz seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

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