Vücuttaki yağları cayır cayır yakıyor! Diyetisyenlerin gözdesi bu besin yağ hücresi oluşumu engelliyor...

Bu yağ, antioksidanlar, bakır, magnezyum, manganez, niasin ve riboflavin gibi yararlı bileşenlerle birlikte kalp sağlığını destekler ve vücut yağını yakma hızını artırır. Yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir ve iştahı azaltır.