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Yağları cayır cayır yakıyor! Yeni yağ hücresi oluşumunu engelliyor! Bu besin diyetisyenlerin gözdesi…
Yağları cayır cayır yakıyor! Yeni yağ hücresi oluşumunu engelliyor! Bu besin diyetisyenlerin gözdesi…
Pandemi nedeniyle, uzun süre hareketsiz kalınması, spor salonlarından uzak kalıması ve evden çalışmanın artması nedeniyle iştah kontrolünün değişmesi kilo alımına neden oldu. Yapılan araştırmalar, yağları cayır cayır yakan, kısa sürede hızla kilo verdiren ve diyet yapmayı kolaylaştıran besinleri ortaya koydu. Peki, hangi besinler zayıflamaya yardımcı oluyor? İşte kilo vermeyi kolaylaştıran besinler…
Giriş Tarihi: 05.09.2022 10:01
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 10:16