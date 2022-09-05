Roza Galeri Roza Diyet Yağları cayır cayır yakıyor! Yeni yağ hücresi oluşumunu engelliyor! Bu besin diyetisyenlerin gözdesi…

Yağları cayır cayır yakıyor! Yeni yağ hücresi oluşumunu engelliyor! Bu besin diyetisyenlerin gözdesi…

Pandemi nedeniyle, uzun süre hareketsiz kalınması, spor salonlarından uzak kalıması ve evden çalışmanın artması nedeniyle iştah kontrolünün değişmesi kilo alımına neden oldu. Yapılan araştırmalar, yağları cayır cayır yakan, kısa sürede hızla kilo verdiren ve diyet yapmayı kolaylaştıran besinleri ortaya koydu. Peki, hangi besinler zayıflamaya yardımcı oluyor? İşte kilo vermeyi kolaylaştıran besinler…

Giriş Tarihi: 05.09.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 10:16
Yağları cayır cayır yakıyor! Yeni yağ hücresi oluşumunu engelliyor! Bu besin diyetisyenlerin gözdesi…

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz; lif, folat ve A, C ve K vitaminleri içermesi nedeniyle sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Kuşkonmazın en önemli özelliklerinden biri de, vücudun yağ yerine kasta enerji depolamasına yardımcı olan bir amino asit olan asparajin ve ayrıca çalışmalara göre kilo kaybını sağlayan diüretikler olan fruktooligosakkaritler içermesidir.

Yağları cayır cayır yakıyor! Yeni yağ hücresi oluşumunu engelliyor! Bu besin diyetisyenlerin gözdesi…

AVOKADO

Bir orta boy avokado yaklaşık 15 gram yağ içeriyor.

Yağları cayır cayır yakıyor! Yeni yağ hücresi oluşumunu engelliyor! Bu besin diyetisyenlerin gözdesi…

Ancak içerdiği bu yağ, antioksidanlar, bakır, magnezyum, manganez, niasin ve riboflavine ek olarak, kalbinize yardımcı olan ve vücut yağının yakılma hızını artırabilen sağlıklı bir yağdır. Avokado yüksek lif içerdiği için tok tutar ve iştahı azaltır.

Yağları cayır cayır yakıyor! Yeni yağ hücresi oluşumunu engelliyor! Bu besin diyetisyenlerin gözdesi…

FASULYE

Fasulye, hem lif hem de protein açısından yüksek olmasının yanı sıra, özellikle beyaz ve barbunya fasulyesi, enerji için kullanılan yağ miktarını artıran ve yeni yağ hücrelerinin oluşmasını engelleyen dirençli nişasta içeriyor.

Yağları cayır cayır yakıyor! Yeni yağ hücresi oluşumunu engelliyor! Bu besin diyetisyenlerin gözdesi…

YABAN MERSİNİ

Meyve tüketimi, C vitamini, potasyum ve lif içerdiği için ekstra kalori alımını engeller. 2009'da yapılan bir araştırmaya göre, özellikle yaban mersini; içerdiği antioksidanlar ve antosiyaninler nedeniyle yağ yakma ve yağ depolamayı düzenleyen genleri etkiliyor

SON DAKİKA SON DAKİKA