Yağları cayır cayır yakıyor! Yeni yağ hücresi oluşumunu engelliyor! Bu besin diyetisyenlerin gözdesi…

KUŞKONMAZ

Kuşkonmaz; lif, folat ve A, C ve K vitaminleri içermesi nedeniyle sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Kuşkonmazın en önemli özelliklerinden biri de, vücudun yağ yerine kasta enerji depolamasına yardımcı olan bir amino asit olan asparajin ve ayrıca çalışmalara göre kilo kaybını sağlayan diüretikler olan fruktooligosakkaritler içermesidir.