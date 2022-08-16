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Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız!

Dün kaç öğün yemek yediğinizi hatırlıyor musunuz? Muhtemelen hatırladığınızdan çok daha fazlasını yediniz. Salk Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmaya göre çoğumuz gün içerisinde birçok ufak öğünler tüketiyoruz. Buna ek olarak ise ne kadar uyanık kalırsak o kadar kalori alıyoruz. Bu nedenle bilim insanları kalori alımını azaltmanın en basit yolunun uyumak olduğunu düşündüler. Yapılan araştırmalar ise sadece erken uyuyarak bile kilo verebileceğimizi gösterdi. Uykuda kilo vermenin diğer yöntemlerini ise bu yazıda sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 16.08.2022 08:58 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 09:06
Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız!

Sabah ve öğle öğünlerinizde birkaç ufak değişiklik yapmak uyurken bile çok ciddi kilolar vermenize yardımcı olabilir. Tek yapmanız gereken bu adımları uygulamak.

Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız!

YATMADAN ÖNCE ET TÜKETİN

Çoğu ette bulunan bir aminoasit türü olan triptofan güçlü indükleyici etkiler göstermektedir.

Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız!

The Journal of Nervous and Mental Disease'de yayınlanan ve "hafif" uykusuzluk çekenler arasında yapılan bir araştırma, derisiz ¼ tavuk bagetinde veya 85 gram yağsız hindi etinde saatlerce derin uykuyu artırmak için yeterli olduğu gösterdi.

Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız!

Bu tip bir beslenme ise uykunuza büyük katkıda bulunarak kolay kilo kaybetmenize yardımcı olabilir.

Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız!

Akşamları kuruyemiş, tavuk, balık, mercimek ve yumurta gibi triptofan içeren herhangi bir yiyeceği tüketmek vücudunuzda uyku sendromlarının başlamasına yardımcı olacaktır.

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