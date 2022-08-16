Yatmadan önce bunu yaparsanız sabaha kadar yağ yakacaksınız!
Dün kaç öğün yemek yediğinizi hatırlıyor musunuz? Muhtemelen hatırladığınızdan çok daha fazlasını yediniz. Salk Enstitüsü'nde yapılan bir araştırmaya göre çoğumuz gün içerisinde birçok ufak öğünler tüketiyoruz. Buna ek olarak ise ne kadar uyanık kalırsak o kadar kalori alıyoruz. Bu nedenle bilim insanları kalori alımını azaltmanın en basit yolunun uyumak olduğunu düşündüler. Yapılan araştırmalar ise sadece erken uyuyarak bile kilo verebileceğimizi gösterdi. Uykuda kilo vermenin diğer yöntemlerini ise bu yazıda sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 16.08.2022 08:58
Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 09:06