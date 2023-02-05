Roza Galeri Roza Diyet "Yattığınız yerden" zayıflayacaksınız! Uykuda yağları cayır cayır yakmanın yöntemi...

"Yattığınız yerden" zayıflayacaksınız! Uykuda yağları cayır cayır yakmanın yöntemi...

Zayıflamak için uygulanan kalori sayımları, besinlerde çeşitlilik ve hareket oranının artırılması gibi hepimizin bildiği formüllerin yanı sıra, uykunun da bu kilo verme sürecinde büyük bir önemi olduğunu biliyor muydunuz? Uyku biçiminiz ve süreniz, kilo vermeyi kolaylaştıran en büyük etkenlerden biri. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 05.02.2023 06:18 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 06:24
Yattığınız yerden zayıflayacaksınız! Uykuda yağları cayır cayır yakmanın yöntemi...

KISA UYKU KİLO ALIMIYLA İLİŞKİLİ OLABİLİR

Genellikle 6-7 saatten az olarak tanımlanan uyku süreleri, daha yüksek vücut kitle indeksi ve kilo alımı ile yakından ilişkilidir.

Yattığınız yerden zayıflayacaksınız! Uykuda yağları cayır cayır yakmanın yöntemi...

Elde edilen veriler, birçok insanın yeteri kadar uyumadığını ortaya koyuyor. Üstelik bu araştırmalar boyunca ortaya konulan kanıtlar, kilo vermekte zorluk çeken birçok insanın uykusunda da önemli bir eksik olabileceğini gösteriyor. İşte kilo vermeniz için uyku düzeninizle ilgili yapmanız gereken değişimler…

Yattığınız yerden zayıflayacaksınız! Uykuda yağları cayır cayır yakmanın yöntemi...

300.000 kişiyi içeren 20 farklı çalışmanın analizi, gece boyunca 7 saatten az uyuyan yetişkinlerin arasında obezite riskinin %41 arttığını tespit etti.

Yattığınız yerden zayıflayacaksınız! Uykuda yağları cayır cayır yakmanın yöntemi...

Aynı zamanda daha uzun uyuyan (gecede 7 - 9 saat) obezite gelişiminde önemli bir faktör olmaktan çıkmıştı.

Yattığınız yerden zayıflayacaksınız! Uykuda yağları cayır cayır yakmanın yöntemi...

Başka bir çalışma, kısa uyku süresinin, göbek yağı birikiminin bir göstergesi olan daha geniş bir bel çevresi ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu buldu. Diğer çalışmalar da benzer sonuçlar ortaya çıkardı. Çalışmalar, çocuklarda ve ergenlerde de benzer ilişkiler olduğunu ortaya koydu.

SON DAKİKA SON DAKİKA