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Roza Diyet
"Yattığınız yerden" zayıflayacaksınız! Uykuda yağları cayır cayır yakmanın yöntemi...
"Yattığınız yerden" zayıflayacaksınız! Uykuda yağları cayır cayır yakmanın yöntemi...
Zayıflamak için uygulanan kalori sayımları, besinlerde çeşitlilik ve hareket oranının artırılması gibi hepimizin bildiği formüllerin yanı sıra, uykunun da bu kilo verme sürecinde büyük bir önemi olduğunu biliyor muydunuz? Uyku biçiminiz ve süreniz, kilo vermeyi kolaylaştıran en büyük etkenlerden biri. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 05.02.2023 06:18
Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 06:24