Binlerce yıl öncesine dönüyoruz! İşte Antik Dönem'in güzellik sırları

Güzellik algısı, binlerce yıldır farklılaşsa da güzel olma isteği hiçbir zaman etkisini kaybetmedi. Bu nedenle günümüzde de hala etkisini koruyan bazı Antik Dönem güzellik sırları ise en güzel halimizi korumamıza yardımcı olabiliyor. Oldukça ilginç uygulamalara sahip bu sırlar, herkes için uygun olmasa da birçok kişiye hala yardımcı oluyor.

Eski Mısır'da kullanılan bir diğer mucizevi besin olan bal, aynı zamanda bir kozmetik ürünü olarak kullanılıyor. Cildi nemlendirmesi sayesinde bal, yumuşacık bir tene sahip olmanızı sağlıyor. Ayrıca saç bakımı için de sıklıkla kullanılmış olan bu besin, saç köklerini besleyerek güçlenmesini ve yumuşak bir yapıya sahip olmasını sağlıyor.

Kullanımı Eski Mısır'a kadar uzanan gül suyu, günümüzde de en iyi cilt bakım ürünlerinden biri. Doğal yapısı sayesinde en sağlıklı cilt bakımını yapmanızı da kolaylaştırıyor. Eski Mısır'da genç bir cildin sırrı olan gül suyu, kırışıklıkları azaltma özelliğinin yanı sıra gözenekleri de küçültme özelliği sayesinde pürüzsüz bir görünüm sağlıyor.