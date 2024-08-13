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Bir taşla iki kuş: Günde bir bardak tüketin! Hem karaciğeri yeniliyor hem de 10 yaş gençleştiriyor

Bazen cilt bakımımıza ne kadar özen göstersek de istediğimiz görüntüye ulaşamayabiliriz. Bunun en büyük sebeplerinden biri cildimizi sürekli dışarıdan beslemeye çalışmamızdır. Cildiniz için kimyasallar kullanmaktan bıktıysanız bu tarif tam size göre. Her evde bulunan birkaç doğal malzeme ile cildinizi içeriden besleyerek pırıl pırıl yapan bu karışım, faydası kadar lezzetiyle de öne çıkıyor. İşte bu mucizevi içeceğin tarif detayları…

Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:08
Bir taşla iki kuş: Günde bir bardak tüketin! Hem karaciğeri yeniliyor hem de 10 yaş gençleştiriyor

Vücutta yağlanma ve karaciğer sorunları yaşıyorsanız bu tarifi salata halinde tüketebilirsiniz. Ancak yoğun günlük rutinlerinizde fırsat bulamıyorsanız içecek formunda tüketmek de aynı derecede fayda sağlayacaktır.

Bir taşla iki kuş: Günde bir bardak tüketin! Hem karaciğeri yeniliyor hem de 10 yaş gençleştiriyor

UYARI: Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışması tavsiye edilir.

Bir taşla iki kuş: Günde bir bardak tüketin! Hem karaciğeri yeniliyor hem de 10 yaş gençleştiriyor

Tarifin ilk ve en önemli faydası ciltte kendini gösteriyor. Düzenli tüketildiğinde içeriğinde yer alan havuç, limon ve C vitamini açısından zengin elma cildin içeriden beslenmesini sağlar.

Bir taşla iki kuş: Günde bir bardak tüketin! Hem karaciğeri yeniliyor hem de 10 yaş gençleştiriyor

Limonda yoğun bir şekilde bulunan sitrik asit sayesinde gözenekleri tıkayan kirin ve terin birikmesini önler.

Bir taşla iki kuş: Günde bir bardak tüketin! Hem karaciğeri yeniliyor hem de 10 yaş gençleştiriyor

Havuç ise zengin bir A vitamini kaynağı olduğundan iltihabı azaltır, içerdiği beta karotenler aracılığıyla ciltteki kızarıklıkları önler.

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