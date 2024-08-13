Bir taşla iki kuş: Günde bir bardak tüketin! Hem karaciğeri yeniliyor hem de 10 yaş gençleştiriyor
Bazen cilt bakımımıza ne kadar özen göstersek de istediğimiz görüntüye ulaşamayabiliriz. Bunun en büyük sebeplerinden biri cildimizi sürekli dışarıdan beslemeye çalışmamızdır. Cildiniz için kimyasallar kullanmaktan bıktıysanız bu tarif tam size göre. Her evde bulunan birkaç doğal malzeme ile cildinizi içeriden besleyerek pırıl pırıl yapan bu karışım, faydası kadar lezzetiyle de öne çıkıyor. İşte bu mucizevi içeceğin tarif detayları…
Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:08