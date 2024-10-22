Bu hatalar sivilce oluşumunu tetikliyor! Dermatolog uyardı: “Uyku öncesi mutlaka…”

Sivilce birçok kişinin yaşamış oldu bir cilt rahatsızlığıdır. Sivilce oluşumu, stres, sağlıksız beslenme düzeni ve hormonal değişiklikler gibi birçok nedenden dolayı oluşabilir. Sivilceleri iyileştirmek ve pürüzsüz bir cilt görüntüsüne sahip olmak birçok kişinin hayalidir ancak, günlük hayatınızda yapmış olduğunuz bazı durumlar sivilceleri daha da kötü bir hale getirebilir.