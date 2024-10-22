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Bu hatalar sivilce oluşumunu tetikliyor! Dermatolog uyardı: “Uyku öncesi mutlaka…”

Sivilce birçok kişinin yaşamış oldu bir cilt rahatsızlığıdır. Sivilce oluşumu, stres, sağlıksız beslenme düzeni ve hormonal değişiklikler gibi birçok nedenden dolayı oluşabilir. Sivilceleri iyileştirmek ve pürüzsüz bir cilt görüntüsüne sahip olmak birçok kişinin hayalidir ancak, günlük hayatınızda yapmış olduğunuz bazı durumlar sivilceleri daha da kötü bir hale getirebilir.

Giriş Tarihi: 22.10.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:17
Bu hatalar sivilce oluşumunu tetikliyor! Dermatolog uyardı: Uyku öncesi mutlaka…

Sivilceler ile ilgili önemli bilgiler veren Dr. Ellen Marmur, bazı hataların cilt sağlığını olumsuz etkileyip daha çok sivilce çıkmasına neden olabileceğini ifade etti. İşte detaylar…

Bu hatalar sivilce oluşumunu tetikliyor! Dermatolog uyardı: Uyku öncesi mutlaka…

UYKU ÖNCESİ MUTLAKA MAKYAJINIZI ÇIKARIN

Yalnızca Dr. Ellen Marmur değil birçok uzman uyumadan önce makyajın mutlaka çıkarılması gerektiğini ifade ediyorlar.

Bu hatalar sivilce oluşumunu tetikliyor! Dermatolog uyardı: Uyku öncesi mutlaka…

Dr. Ellen Marmur, yüzde kalan makyajın gözenekleri tıkayabileceğini ve bu durum sonucunda da ciltte sivilcelerin meydana gelebileceğini ifade etti.

Bu hatalar sivilce oluşumunu tetikliyor! Dermatolog uyardı: Uyku öncesi mutlaka…

Uyku öncesi cildi güzel bir şekilde temizlemek, gözenek tıkanıklığı olasılığının azalmasına yardımcı olarak sivilce oluşumunu da önleyebilir.

Bu hatalar sivilce oluşumunu tetikliyor! Dermatolog uyardı: Uyku öncesi mutlaka…

SİVİLCELERİ SAKIN SIKMAYIN

Sivilceleri sıkmak, sizi rahatlatıyor olsa da aslında cilt için oldukça kötü bir durumdur.

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