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Çilek bacak görüntüsüne son! Günde 5 dakikanızı ayırmanız yeterli…

Elbise, etek ya da şort giydiğinizde ortaya çıkan çilek bacak görüntüsü sizleri rahatsız edebilir ve giymeyi çok istediğiniz kıyafetleri giymemeniz neden olabilir. Bu gibi durumlar için üzülmenize hiç gerek yok çünkü banyo öncesi yalnızca beş dakikanızı ayırarak yapacağınız bir yöntem sayesinde çilek bacak görüntüsüne veda edip pürüzsüz bacaklara merhaba diyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 01.08.2024 15:42 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:42
Çilek bacak görüntüsüne son! Günde 5 dakikanızı ayırmanız yeterli…

Çilek bacak, gözeneklerin tıkanması, batık oluşumu, cilt kuruluğu ve tüyleri yanlış almak gibi çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Bu görüntü rahatsız edici olduğundan birçok kadının öz güvenini düşürebilir. Bunun önüne geçmek aslında oldukça kolaydır. İşte sizi bu görüntüden kurtarabilecek o yöntem…

Çilek bacak görüntüsüne son! Günde 5 dakikanızı ayırmanız yeterli…

KURU FIRÇALAMA

Duş almadan önce bacakları yumuşak ve kuru fırçayla dairesel hareketler yapmak çilek bacak görüntüsünü azaltmada oldukça etkilidir.

Çilek bacak görüntüsüne son! Günde 5 dakikanızı ayırmanız yeterli…

KURU FIRÇALAMANIN FAYDALAR

CİLDİ EKSFOLİYE EDER

Eksfoliasyon, cildin üst tabakasında olan ölü hücreleri temizlemek için yapılan bir uygulamadır.

Çilek bacak görüntüsüne son! Günde 5 dakikanızı ayırmanız yeterli…

Ciltte bu ölü hücrelerin birikmesi cildin pürüzlü ve kuru görünmesine neden olabilir.

Çilek bacak görüntüsüne son! Günde 5 dakikanızı ayırmanız yeterli…

Düzenli kuru fırçalama yapıldığında, fırçada bulunan kıllar ölü hücreleri gidermeye yardım eder.

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