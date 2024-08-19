Cilt bakım ürünlerini asla böyle saklamayın! Meğer ciltte enfeksiyona neden oluyormuş…

Pürüzsüz ve parlak bir cilt herkesin hayalidir. Böyle bir cilde sahip olmak için çeşitli ürünler kullanılır ancak, bu ürünlerin kullanımı haricinde nerede sakladığımızda oldukça önemlidir. Ürünleri yanlış ortamda bulundurmak hem ürünün ömrü kısaltır hem de cildimizin sağlığı için risk oluşturur. Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda ise, kısa süre öncesinde alınan bir cilt temizleyicisinin küflendiğini gösteren kadın herkesi şoka uğrattı. Konu ile ilgili dermatologlar cilt bakım ürünlerinizi yanlış ortamlarda tutulduğu ile ilgili önemli uyarılarda bulundular.