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Cilt bakım ürünlerini asla böyle saklamayın! Meğer ciltte enfeksiyona neden oluyormuş…

Pürüzsüz ve parlak bir cilt herkesin hayalidir. Böyle bir cilde sahip olmak için çeşitli ürünler kullanılır ancak, bu ürünlerin kullanımı haricinde nerede sakladığımızda oldukça önemlidir. Ürünleri yanlış ortamda bulundurmak hem ürünün ömrü kısaltır hem de cildimizin sağlığı için risk oluşturur. Sosyal medya üzerinden yayınlanan bir videoda ise, kısa süre öncesinde alınan bir cilt temizleyicisinin küflendiğini gösteren kadın herkesi şoka uğrattı. Konu ile ilgili dermatologlar cilt bakım ürünlerinizi yanlış ortamlarda tutulduğu ile ilgili önemli uyarılarda bulundular.

Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:52 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:52
Cilt bakım ürünlerini asla böyle saklamayın! Meğer ciltte enfeksiyona neden oluyormuş…

Avustralya da yaşayan bir çocuk annesi Diana Hasler, cilt bakım ürününün küflü olduğunu fark ettiğini söyledi. Sosyal medyada yayınlanmış olduğu video sonrasında, diğer kullanıcılar ise kendi ürünleri ile ilgili endişelenerek ürünlerini kontrol ettiler.

Cilt bakım ürünlerini asla böyle saklamayın! Meğer ciltte enfeksiyona neden oluyormuş…

YÜZ YIKAMA JELİNİ BU ALANDA SAKLAMAYIN

Halser, yayınlamış olduğu videoda, bir ay önce aldığı bir yüz yıkama jelinden bahsetti.

Cilt bakım ürünlerini asla böyle saklamayın! Meğer ciltte enfeksiyona neden oluyormuş…

Yüzünü yıkadığı esnada hoş olmayan bir koku fark eden genç kadın, jelin kapağını açtığında içerisinde küf olduğunu fark etti.

Cilt bakım ürünlerini asla böyle saklamayın! Meğer ciltte enfeksiyona neden oluyormuş…

Halser şişenin iç kısmının küflendiğini fark ettiğinde büyük bir şok yaşadı.

Cilt bakım ürünlerini asla böyle saklamayın! Meğer ciltte enfeksiyona neden oluyormuş…

Takipçilerinin küfü görebilmesi için jelin kapağını açıp kameraya doğru yaklaştırdı.

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