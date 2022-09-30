Günde 1 damlası güneş lekelerini yok ediyor! Bebek gibi bir cilde sahip olmak için…

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağının en önemli etkileri arasında güneş lekelerini, yara izlerini önlemenin yanında cildin hızla iyileşmesini sağlamak da bulunuyor. Bir lekedeki ve cilt yaralanmalarındaki zararlı bakterileri yok ederek çok daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur, iz kalmasını engeller. Koyu lekelerin, pigmentasyonun ortadan kaldırılmasına ve sivilcelere neden olan bakterilerin yok edilmesine yardımcı olmak için günlük rutininize ekleyebileceğiniz bir yağdır.