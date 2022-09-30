Günde 1 damlası güneş lekelerini yok ediyor! Bebek gibi bir cilde sahip olmak için…
Güneşin sağlığımız üzerinde faydalı etkileri olduğu gibi özellikle aşırı maruz kalındığında çeşitli zararları bulunabiliyor. Gerek güneşlenmekten gerekse güneşin altında gerekli koruyucu önlemleri almadan vakit geçirmekten kaynaklanan güneş lekeleri ise ilerleyen zamanda bizleri rahatsız edebiliyor. Bu yağın mucizevi etkileri ise kısa sürede pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlayacak.
Giriş Tarihi: 30.09.2022 11:25
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 11:26