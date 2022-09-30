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Günde 1 damlası güneş lekelerini yok ediyor! Bebek gibi bir cilde sahip olmak için…

Güneşin sağlığımız üzerinde faydalı etkileri olduğu gibi özellikle aşırı maruz kalındığında çeşitli zararları bulunabiliyor. Gerek güneşlenmekten gerekse güneşin altında gerekli koruyucu önlemleri almadan vakit geçirmekten kaynaklanan güneş lekeleri ise ilerleyen zamanda bizleri rahatsız edebiliyor. Bu yağın mucizevi etkileri ise kısa sürede pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlayacak.

Giriş Tarihi: 30.09.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 11:26
Günde 1 damlası güneş lekelerini yok ediyor! Bebek gibi bir cilde sahip olmak için…

Düzenli olarak kullandığınızda büyük farklar yaratacak doğal yağların arasında ise şunlar bulunuyor…

Günde 1 damlası güneş lekelerini yok ediyor! Bebek gibi bir cilde sahip olmak için…

KUŞBURNU YAĞI

Sadece güneş lekeleri değil, donuk cilt, dudaklarda renk değişikliği veya sivilce izleri söz konusu olduğunda kuşburnu yağı oldukça yardımcı olabilir. Saf kuşburnu tohumu yağı, cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırarak parlak bir cilt elde etmenize yardımcı olur. Bu yağ, ciltteki kızarıklığı da azaltabilen yağ asitleri ile de cildi derinlemesine nemlendirir.

Günde 1 damlası güneş lekelerini yok ediyor! Bebek gibi bir cilde sahip olmak için…

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağının en önemli etkileri arasında güneş lekelerini, yara izlerini önlemenin yanında cildin hızla iyileşmesini sağlamak da bulunuyor. Bir lekedeki ve cilt yaralanmalarındaki zararlı bakterileri yok ederek çok daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur, iz kalmasını engeller. Koyu lekelerin, pigmentasyonun ortadan kaldırılmasına ve sivilcelere neden olan bakterilerin yok edilmesine yardımcı olmak için günlük rutininize ekleyebileceğiniz bir yağdır.

Günde 1 damlası güneş lekelerini yok ediyor! Bebek gibi bir cilde sahip olmak için…

Çay ağacı yağı uygulaması, akne lezyonlarına bağlı post-inflamatuar hiper-pigmentasyonu azaltmak, koyu lekelerin ve akne izlerinin gelişmesini önlemek için etkili bir tedavidir.

Günde 1 damlası güneş lekelerini yok ediyor! Bebek gibi bir cilde sahip olmak için…

SARDUNYA YAĞI

Sardunya yağı, özellikle güneş lekeleri başta olmak üzere akne izleri, koyu lekeleri ve ciltteki renk değişikliğini azaltılmasına yardımcı olan anti-inflamatuar özellikler içerir. Sardunya yağı yara izlerini, lekeleri ve koyu noktaları aydınlatmada çok etkilidir. Doğal bir antioksidan ve antienflamatuar olarak hasarlı cildi iyileştirmeye yardımcı olur.

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