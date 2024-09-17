Güzellik uzmanı uyardı: "Saçınızı çok ıslakken kurutmayın!" Sağlıklı saçların sırrı öncesinde...

Saçların canlı ve parlak görünmesi birçok kişinin isteğidir. Ancak, stres, saça uygulanan işlemler ve yanlış kurutma yöntemleri saçlara zarar verebilir ve cansız bir görüntü oluşmasını sağlayabilir. Misti Barnes ise, saçların sağlıklı görüntüsü için en önemli etkenlerden birinin kurutma şeklimiz olduğunu ifade etti. Peki, daha sağlıklı ve gür saçlar için saçları nasıl kurutmalıyız?