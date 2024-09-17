Güzellik uzmanı uyardı: "Saçınızı çok ıslakken kurutmayın!" Sağlıklı saçların sırrı öncesinde...
Yaz mevsiminin sona ermesi ve havaların soğuması ile birlikte birçok kişi saçlarını kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayı tercih ediyor. Ancak, saçlarınızı kurutmak isterken zarar vermemeye dikkat etmelisiniz çünkü, yanlış saç kurutma yöntemleri saçları kırabilir hatta saç derisinde iltihaplanmalara neden olabilir. Güzellik uzmanı Misti Barnes saçınızı nasıl kurutmanız gerektiğini anlattı…
Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:07