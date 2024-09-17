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Güzellik uzmanı uyardı: "Saçınızı çok ıslakken kurutmayın!" Sağlıklı saçların sırrı öncesinde...

Yaz mevsiminin sona ermesi ve havaların soğuması ile birlikte birçok kişi saçlarını kurutmak için saç kurutma makinesi kullanmayı tercih ediyor. Ancak, saçlarınızı kurutmak isterken zarar vermemeye dikkat etmelisiniz çünkü, yanlış saç kurutma yöntemleri saçları kırabilir hatta saç derisinde iltihaplanmalara neden olabilir. Güzellik uzmanı Misti Barnes saçınızı nasıl kurutmanız gerektiğini anlattı…

Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:07
Güzellik uzmanı uyardı: Saçınızı çok ıslakken kurutmayın! Sağlıklı saçların sırrı öncesinde...

Saçların canlı ve parlak görünmesi birçok kişinin isteğidir. Ancak, stres, saça uygulanan işlemler ve yanlış kurutma yöntemleri saçlara zarar verebilir ve cansız bir görüntü oluşmasını sağlayabilir. Misti Barnes ise, saçların sağlıklı görüntüsü için en önemli etkenlerden birinin kurutma şeklimiz olduğunu ifade etti. Peki, daha sağlıklı ve gür saçlar için saçları nasıl kurutmalıyız?

Güzellik uzmanı uyardı: Saçınızı çok ıslakken kurutmayın! Sağlıklı saçların sırrı öncesinde...

SAÇINIZ ÇOK ISLAKKEN KURUTMAYIN

Banyo yaptıktan hemen sonra saçlarınızı kurutmak yanlış bir tercih olabilir.

Güzellik uzmanı uyardı: Saçınızı çok ıslakken kurutmayın! Sağlıklı saçların sırrı öncesinde...

Özellikle güzellik uzman Misti Barnes, saçları kurutmak için ıslaklığının azalması gerektiğini ifade ediyor.

Güzellik uzmanı uyardı: Saçınızı çok ıslakken kurutmayın! Sağlıklı saçların sırrı öncesinde...

Banyo sonrası yapmanız gereken ilk şey bir havluyu saçlarınıza sarmak olacaktır. Bir süre bu şekilde beklemek havlunun saçtaki ıslaklığını almasını sağlar.

Güzellik uzmanı uyardı: Saçınızı çok ıslakken kurutmayın! Sağlıklı saçların sırrı öncesinde...

Saçın ıslaklığı azaldığında ise kurutma işlemine geçebilirsiniz. Kurutma işlemini bu şekilde uyguladığınızda saç telleriniz daha az zarar görecektir.

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