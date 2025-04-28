Roza
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Roza Güzellik
Her moda trendlerine kanmayın! Bu kombinler yüzünden olduğunuzdan daha kilolu görünebilirsiniz…
Her moda trendlerine kanmayın! Bu kombinler yüzünden olduğunuzdan daha kilolu görünebilirsiniz…
Moda dünyasında her yıl birbirinden farklı parçalar trend olarak gardıroplarda yer alıyor. Ancak sırf trend oldu diye bu eşyalara kombinlerinizde yer vermek, stil anlayışınızı zedeleyebilir. Hatta siz farkında olmadan olduğunuzdan daha yaşlı ve kilolu gözükebilirsiniz… Moda dediğiniz şey sadece güzel parçalardan oluşan bir akım değildir: vücudunuzu tanımalı ve ona göre kıyafetler seçmektir. Doğru parçaları kombinlerinizde kullanmanız, stilinizi ve görünüşünüzü daha dinamik tutacaktır. Peki, kaçınmanız gereken stil hataları nelerdir? Gelin birlikte bakalım…
Giriş Tarihi: 28.04.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 12:57