İbn-i Sina’dan asırlık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan’ın da cam gibi cildinin sırrı buymuş…

Kusursuz bir cilt hayal ediyorsanız beslenmenize dikkat etmeli ve birtakım cilt bakım rutinlerinizi eksiksiz yerine getirmelisiniz. Yaşlanmak elbette kaçınılmaz ancak cildinize iyi baktığınızda bu süreci olabildiğince yavaşlatabilirsiniz. Temiz, parlak ve lekesiz bir cilt, her zaman daha genç gözükecektir… Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl öncesine dayanan güzellik tüyoları bu noktada işinize yarayabilir. İşte sultanların bile güzellik sırrı olarak bilinen cilt bakım yöntemleri.