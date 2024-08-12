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İbn-i Sina’dan asırlık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan’ın da cam gibi cildinin sırrı buymuş…

Kusursuz bir cilt hayal ediyorsanız beslenmenize dikkat etmeli ve birtakım cilt bakım rutinlerinizi eksiksiz yerine getirmelisiniz. Yaşlanmak elbette kaçınılmaz ancak cildinize iyi baktığınızda bu süreci olabildiğince yavaşlatabilirsiniz. Temiz, parlak ve lekesiz bir cilt, her zaman daha genç gözükecektir… Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina'nın bin yıl öncesine dayanan güzellik tüyoları bu noktada işinize yarayabilir. İşte sultanların bile güzellik sırrı olarak bilinen cilt bakım yöntemleri.

Giriş Tarihi: 12.08.2024 17:33 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:42
İbn-i Sina’dan asırlık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan’ın da cam gibi cildinin sırrı buymuş…

İslam dünyasının en önemli bilim insanlarından, filozoflarından ve hekimlerinden biri olan İbn-i Sina tıp biliminin babası olarak anılır. Tıbbın Kanunu (El-Kanun fi't-Tıb) adlı eserinde oldukça geniş bir yelpazede sağlık reçeteleri ve çeşitli tedavi yöntemlerini ele almıştır.

İbn-i Sina’dan asırlık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan’ın da cam gibi cildinin sırrı buymuş…

Sık sık bin yıl önce kaleme aldığı Tıp Kanunu kitabında yazdığı tavsiyeleriyle gündeme gelen bilim insanı ve tabip, cilt bakımı ve güzellik üzerine tüyolar vermeyi de ihmal etmedi.

İbn-i Sina’dan asırlık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan’ın da cam gibi cildinin sırrı buymuş…
İbn-i Sina’dan asırlık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan’ın da cam gibi cildinin sırrı buymuş…
İbn-i Sina’dan asırlık güzellik reçetesi! Hürrem Sultan’ın da cam gibi cildinin sırrı buymuş…
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