İşte göz çevresindeki beyaz lekelerden kurtulmanın yolu...

Cildinizde, özellikle göz çevresinde bulunan beyaz görülmesi yaygındır. Bazı insanlar bunları sivilceyle karıştırır. Fakat aslında bu noktaların, bileşimleri farklıdır ve farklı olarak müdahale edilmesi gerekiyor. İşte bu nedenle bu beyaz noktalar ile ilgili çok daha fazla bilgi edinmek ve cilt sağlığını korumak için doğru bir bakım uygulanması gerekiyor .
Ortaya çıkmasında birçok neden bulunan bu beyaz noktalardan kurtulmak için de doğru adımları izlemek oldukça önemli. Cildinizi tanıyarak doğru bir uygulama oluşturabilirsiniz. İşte o beyaz lekeler ve nedenleri…
BEYAZ LEKELER ASLINDA NEDİR?
İsim tanıdık gelmeyebilir, ancak bahsettiğimiz bu beyaz noktalar aslında milia kistleri olarak anılıyor. Bu küçük cilt büyümeleri, herhangi bir etnik köken veya yaştaki insanlarda ortaya çıkabilir, ancak özellikle yeni doğan bebeklerde yaygın olarak görülüyor.
Bu kistler, keratin adlı bir proteinin deri altında (dermis) birikmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Çoğu zaman beyaz olsa da, sarımsı renkte olabilirler ve çapları 1 ila 2 milimetre arasında değişkenlik gösteriyor. Aslında, yeni doğan bebeklerin % 50'ye varan kısmında görülürler ve en çok alınlarında, yanaklarında, burnunda ve çenesinde bulunurlar. Bununla birlikte, sadece gövdenin üst kısmında ve bebeğin uzuvlarında da görünebilirler.
NEDEN ORTAYA ÇIKIYOR ?
Yeni doğan bebekler söz konusu olduğunda, milia kistinin kesin nedeni hala bilinmiyor. Fakat, yetişkinlerde, genellikle önceki bir tür cilt hasarıyla bağlantılıdır, bunlar şunlar olabilir:
Ciltte kabarmaya neden olan hasarlar
Yanıklar
Uzun vadeli güneş hasarı
Uzun süreli steroid krem kullanımı
Dermabrazyon veya lazerle cilt yenileme gibi prosedürleri
Cildin doğal yaşlanmaya bağlı olarak yenilenme kabiliyetine kaybetmesi
NASIL KURTULURSUNUZ?
Çoğu durumda milia ciddi değildir ve birkaç ay içinde kendiliğinden ortadan kalkar. Her ne kadar cezbedici görünse de, onları kendi başınıza çıkarmaya çalışmak aslında kötü bir fikirdir. Onları sıkmaya çalıştığınızda, bu işe yaramaz ve sonucunda karşılaştığınız tek şey, yara izi ve enfeksiyon potansiyeli olan kırmızı, tahriş olmuş bir yüz olabilir.
Milia etkilerini ortadan kaldırmak için özel bir tedavi olmasa da, hem onları önlemeye hem de hızlı iyileşmelerini teşvik etmeye yardımcı olabilecek evde yapabileceğiniz bazı şeyler vardır:
Etkilenen bölgeyi her gün hafif bir sabunla temizleyin.
Gözeneklerini açmak için buhar kullan.
Haftada 2-3 kez peeling yapın.
Aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçının ve güneş kremi kullanın.
Ağır kremlerden veya yağ bazlı ürünlerden kaçının.
Topikal retinoidleri (A vitamini kremleri veya jelleri) tercih edin.