İşte göz çevresindeki beyaz lekelerden kurtulmanın yolu...

Ortaya çıkmasında birçok neden bulunan bu beyaz noktalardan kurtulmak için de doğru adımları izlemek oldukça önemli. Cildinizi tanıyarak doğru bir uygulama oluşturabilirsiniz. İşte o beyaz lekeler ve nedenleri…

BEYAZ LEKELER ASLINDA NEDİR?

İsim tanıdık gelmeyebilir, ancak bahsettiğimiz bu beyaz noktalar aslında milia kistleri olarak anılıyor. Bu küçük cilt büyümeleri, herhangi bir etnik köken veya yaştaki insanlarda ortaya çıkabilir, ancak özellikle yeni doğan bebeklerde yaygın olarak görülüyor.

Bu kistler, keratin adlı bir proteinin deri altında (dermis) birikmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Çoğu zaman beyaz olsa da, sarımsı renkte olabilirler ve çapları 1 ila 2 milimetre arasında değişkenlik gösteriyor. Aslında, yeni doğan bebeklerin % 50'ye varan kısmında görülürler ve en çok alınlarında, yanaklarında, burnunda ve çenesinde bulunurlar. Bununla birlikte, sadece gövdenin üst kısmında ve bebeğin uzuvlarında da görünebilirler.