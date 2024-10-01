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Rapunzel gibi uzun saçlara sahip olmanın formülü! Şampuanın içine bir çay kaşığı eklendiğinde…

Rapunzel gibi uzun ve sağlıklı saçlara sahip olmak birçok kişinin hayalidir. Her ne kadar bakım yapsanız da saç dökülmesinin önüne geçemiyor ve saçlarınız istediğiniz hızda uzamıyor olabilir. Bu durumun çözümü olarak Dr. Janine Bowring, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu videoda şampuanın içerisine ekleyeceğiniz bir çay kaşığı malzemenin saçları hızlı bir şekilde uzatabileceğini anlattı.

Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 10:43
Rapunzel gibi uzun saçlara sahip olmanın formülü! Şampuanın içine bir çay kaşığı eklendiğinde…

Saçlarınızın çok daha sağlıklı görünüp hızlı uzamasını mı istiyorsunuz? Dr. Janine Bowring sizler için oldukça pratik bir yöntemi paylaştı. Bu yöntem sayesinde saçlarınız parıl parıl parlayacak ve hızlı bir şekilde uzayacak.

Rapunzel gibi uzun saçlara sahip olmanın formülü! Şampuanın içine bir çay kaşığı eklendiğinde…

Not: Hassas ve alerjik cilt yapısına sahipseniz yöntemi uygulamadan önce bir uzmana danışmanız önerilir.

Rapunzel gibi uzun saçlara sahip olmanın formülü! Şampuanın içine bir çay kaşığı eklendiğinde…

ŞAMPUANIN İÇERİSİNE BİR ÇAY KAŞIĞI EKLEMEK YETİYOR

Doktor, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu videoda, kullanmış olduğunuz şampuana bir çay kaşığı kahve eklemenin saçlara hem parlaklık vereceğini hem de hızlı bir şekilde uzamasını sağlayacağınız söyledi.

Rapunzel gibi uzun saçlara sahip olmanın formülü! Şampuanın içine bir çay kaşığı eklendiğinde…

Doktor, saçınızı şampuanlarken şampuanın içine bir çay kaşığı çekilmiş kahvenin eklenip o şekilde saçların yıkanması gerektiğini anlattı.

Rapunzel gibi uzun saçlara sahip olmanın formülü! Şampuanın içine bir çay kaşığı eklendiğinde…

Dr Bowring ayrıca, bu yöntemin özellikle koyu renkli saçlara sahip olan kişiler için daha etkili olabileceğini ifade etti.

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