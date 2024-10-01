Rapunzel gibi uzun saçlara sahip olmanın formülü! Şampuanın içine bir çay kaşığı eklendiğinde…
Rapunzel gibi uzun ve sağlıklı saçlara sahip olmak birçok kişinin hayalidir. Her ne kadar bakım yapsanız da saç dökülmesinin önüne geçemiyor ve saçlarınız istediğiniz hızda uzamıyor olabilir. Bu durumun çözümü olarak Dr. Janine Bowring, sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğu videoda şampuanın içerisine ekleyeceğiniz bir çay kaşığı malzemenin saçları hızlı bir şekilde uzatabileceğini anlattı.
Giriş Tarihi: 01.10.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 01.10.2024 10:43